Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'espoir s'est envolé

(AOF) - Les marchés actions européens creusent leurs pertes à l'approche de la mi-séance. L'espoir d'un apaisement du conflit s'est dissipé après la rencontre entre le ministre ukrainien des Affaires étrangères et son homologue russe. Le ministre ukrainien a déploré l'absence de progrès sur un cessez-le-feu dans son pays. Dans cet environnement très volatil, le baril de WTI gagne plus de 4%. Les investisseurs seront attentifs en début d'après-midi à la conférence de presse de Christine Lagarde et à l’inflation américaine de février. Le CAC 40 et l'Euro Stoxx cèdent 2,2% à 6 249 et 3 683 points.

Au chapitre des valeurs européennes, Hugo Boss abandonne 6,7% à 43,9 euros après la publication de résultats annuels conformes aux attentes et de prévisions prudentes. Pour 2022, le groupe de mode prévoit une croissance des ventes de 10% à 15%, soit un chiffre d'affaires compris entre 3,1 et 3,2 milliards. " Cette prévision apparaît prudente alors que les ventes devraient bondir de 50% au premier trimestre grâce à une base de comparaison favorable ", commente Jefferies. Le broker vise un chiffre d'affaires de 3,254 milliards, en hausse de 17% tandis que le consensus anticipe 3,203 milliards.

A Paris, Vivendi gagne 0,6% à 11,32 euros. Le géants des médias a publié hier soir un bénéfice net impressionnant de 24,69 milliards d'euros pour l'exercice 2021, soit une multiplication par 17,2 en un an. Il a bien évidemment bénéficié de la déconsolidation d'UMG, qui lui a permis de dégager une plus-value de 24,8 milliards d'euros. Il a également passé une charge nette de 827 millions d'euros, qui intègre notamment la dépréciation des titres Telecom Italia.

Maisons du Monde (+1,98% à 18,54 euros) s'est installé sur le podium du SBF 120 jeudi, dans le sillage d'une publication jugée solide et en ligne avec les attentes du consensus. L'enseigne d'ameublement est notamment revenu dans le vers en 2021, avec un bénéfice net de 79,1 millions d'euros, contre une perte pro forma de 16,1 millions un an plus tôt. Les analystes de Midcap Partners en attendaient 71,1 millions. Le résultat net des activités poursuivies s'est quant à lui élevé à 68 millions d'euros, en hausse de 58%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La décision de politique monétaire de la BCE est attendue à 13h45.

Aux Etats-Unis, les investisseurs réagiront à 14h30 aux inscriptions hebdomadaires au chômage et à l'inflation de février.

Vers midi, l'euro cède 0,35% à 1,1033 dollar.