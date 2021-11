Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'avancée se poursuit, mais la prudence est de mise

(AOF) - Les marchés européens continuent d'avancer jeudi, mais avec une grande prudence. En effet, la situation autour de l'épidémie de covid-19 suscite à nouveau des craintes, alors que de plus en plus de pays remettent en place des restrictions. De plus, après l'accélération de l'inflation américaine, l'Europe et le Royaume-Uni ont montré hier qu'ils n'échappaient pas au phénomène. Sur le front des statistiques, seules les inscriptions hebdomadaires au chômage US sont attendues. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,15% à 7 167,32 points, et l'Euro Stoxx 50 grappille 0,1% à 4 405,28 points.

Continental chute de 4,59% à 105,7 euros sur la place de Francfort, alors que l’équipementier automobile allemand a annoncé le départ avec effet immédiat de Wolfgang Schäfer, son directeur financier. Cette décision est liée aux enquêtes en cours du parquet de Hanovre concernant des soupçons de trucage de moteurs diesel.

Vallourec chute de 11,7% à 6,42 euros pénalisé par la révision à la baisse de ses prévisions annuelles. En raison de la baisse récente des prix du minerai de fer, le fabricant de tubes sans soudure en acier vise un résultat brut d'exploitation pour l'ensemble de l'année proche du bas de l'objectif de 475 à 525 millions d'euros.

Au troisième trimestre 2021 le groupe Parrot a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 14,5 millions d'euros, et de 11,6 millions sur la base du périmètre de consolidation actuel, c'est-à-dire excluant les revenus des filiales cédées en janvier et en octobre 2021, respectivement MicaSense (capteurs) et senseFly (drones à voilures fixes). Il a progressé de respectivement 1% et 16%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage et l'dndice d'activité " Philly Fed " de novembre (14h30) ainsi que des indicateurs avancés d'octobre (16h).

Vers midi, l'euro gagne 0,16% à ,1,1340 dollar.