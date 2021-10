Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'attentisme domine en ce début de semaine

(AOF) - Les marchés européens évoluent légèrement dans le rouge lundi. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente du début de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis, mercredi. La hausse des cours des matières premières attisent également les craintes inflationnistes alors que les chiffres de l'inflation américaine en septembre seront également connus en milieu de semaine. Côté valeurs, Carrefour est pénalisé par les informations de presse sur le rapprochement avorté avec Auchan. A la mi-séance, le CAC 40 cède 0,05% à 6 556,8 points et l'Euro Stoxx 50, 0,15% à 4 067,02 points.

Asos coule de plus de 9% au London Stock Exchange, à 2 525 pence par action, dans la foulée de ses résultats annuels et de la démission de son directeur général. Le site marchand spécialisé dans les articles de mode a en effet annoncé ce matin que Nick Beighton, à la tête du groupe depuis six ans, quitterait ses fonctions à la fin de l'année 2021 dans le cadre de "la réalisation de la prochaine phase de sa stratégie de croissance mondiale". En attendant de trouver son remplaçant, Mat Dunn, le directeur financier, dirigera les opérations et dirigera l'entreprise au quotidien.

Dans la continuité des informations révélées par Le Monde le 30 septembre dernier, plusieurs médias français sont venus confirmer ce week-end l'échec d'un rapprochement entre Carrefour et Auchan. Selon Le Figaro, Alexandre Bompard, le PDG du numéro deux mondial de la grande distribution, aurait buté face à la complexité d'une telle opération en raison des incertitudes liées à l'obtention des autorisations réglementaires et de la possibilité de "dégager des synergies commerciales et industrielles. Les Echos évoquent, eux, "la difficulté à estimer la valeur des actifs d'un groupe non coté".

CGG bondit de 14,7% à 0,74 euro. La société de services pétroliers a dévoilé en avance son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021, la publication officielle étant prévue le 3 novembre après la clôture de la Bourse. Sur la période de trois mois close fin septembre, le spécialiste de la recherche sismique a réalisé un chiffre d'affaires de 270 millions de dollars, en hausse de 35% sur un an et de 72% en séquentiel (d'un trimestre sur l'autre). Le consensus FactSet était très légèrement plus optimiste puisqu'il tablait sur 273,5 millions de dollars.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur significatif n'est attendu.

Vers midi, l'euro recule de 0,14% à 1,1559 dollar.