Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'angoisse du Covid-19 pèse toujours et encore : le CAC 40 flanche sous les 5 200 points

(AOF) - Les Bourses européennes sont en net repli à la mi-séance ce vendredi. Les investisseurs continuent de sérieusement s'inquiéter de l'impact économique et de la multiplication des cas en Europe et aux Etats-Unis de l'épidémie du coronavirus. Les investisseurs seront attentifs à la publication, cet après-midi, du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. A Paris, EssilorLuxottica surperforme, grâce à ses résultats 2019, un CAC 40 en forte baisse. Vers 11h50, le CAC 40 chute de 3,89% à 5 152,45 points tandis que l'EuroStoxx50 est en net recul de 3,60% à 3 242,55 points.

EssilorLuxottica (-2,32% à 122,05 euros) tente de résister dans un marché fortement baissier (le CAC 40 chute de 3,45%). La valeur, au pied du podium d'un indice dont toutes les valeurs sont dans le rouge, est soutenue par la publication de résultats 2019 globalement en ligne avec le consensus ainsi par que la perspective de l'impact financier des synergies. Le lunetier a publié un résultat net part du groupe ajusté de 1,938 milliard d'euros, en hausse de 4,8% à taux de change constants.

Deuxième plus forte baisse du SBF 120, CGG poursuit sa chute. Après avoir cédé 8,3% hier, la société de services pétroliers plonge de 8,6% ce midi à 2,051 euros. Considérée comme très cyclique, la valeur est frappée de plein fouet par la dégringolade des cours du pétrole liée aux craintes sur la demande mondiale. Par ailleurs, les résultats annuels et les prévisions dévoilés par CGG sont conformes aux attentes. Si cette publication apparaît complexe à déchiffrer tant les éléments exceptionnels sont légions, elle confirme la forte dépendance de l'activité à la volatilité de l'or noir.

Bonduelle abandonne 4,23% à 20,40 euros, soit son plus bas niveau depuis octobre 2016 dans le sillage de résultats semestriels trop fades. Sur la période de six mois close fin décembre, le groupe nordiste a réalisé un résultat net en repli de 15,4% à 29,5 millions d'euros. La rentabilité opérationnelle courante s'établit à 57,2 millions d'euros, en repli de 6,2 % en données publiées et 8,3 % en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, la balance commerciale au mois de janvier 2020 est de -5,9 milliards d'euros. Le Ministère des Finances a ainsi fait état d'un déficit plus important qu'au mois de décembre 2019. Ce déficit était alors de 3,7 milliards.

En Allemagne, la hausse des commandes à l'industrie est plus importante que prévue au mois de janvier 2020. Elles bondissent ainsi de 5,5% alors que le consensus des analystes était de 1,4%. Ces commandes étaient en baisses de 2,1% au mois de décembre 2019.

Aux Etats-Unis, l'évolution de l'emploi et taux de chômage en février sont attendus à 14h30. De même pour la balance commerciale au mois de janvier.

Aux Etats-Unis, les ventes de grossistes du mois janvier seront publiés à 16 heures.

Vers 11h50, l'euro gagne 0,57% à 1,1298 dollar.