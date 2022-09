Analyse mi-séance AOF France/Europe - L'agressivité de la Fed renvoie le CAC 40 sous les 6 000 points

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30 et l'indice des indicateurs avancés en août, à 16h.

A Paris, Veolia perd 0,88% à 21,41 euros contre un CAC 40 en repli de 0,8%. Le numéro un mondial des services à l'environnement a finalement cédé ses activités de déchets britanniques à Suez pour deux milliards de livres, soit environ 2,3 milliards d'euros. Veolia avait prévu de vendre cette branche, nommé Suez Recycling and Recovery UK à l'australien Macquarie, mais Suez a fait jouer son droit de premier refus obtenu lors de son rapprochement avec Veolia, préemptant ainsi la vente. Cette cession était exigée par l'autorité britannique de la concurrence (CMA) pour que cette dernière valide la fusion.

En Europe, Novartis perd près d'1% à 75,05 francs suisses. Les investisseurs ne semblent pour l'heure convaincus par la nouvelle stratégie du laboratoire pharmaceutique présentée ce matin. Le géant bâlois entend se transformer en "pure player" de l'innovation médicale, soit des nouveaux traitements sous ordonnance. Il entend également renforcer sa présence aux Etats-Unis où il compte devenir l'un des cinq premiers laboratoires d'ici 2027. Novartis compte par ailleurs figurer dans le "top 3" des groupes pharmaceutiques en Chine tout en conservant des positions de premier plan en Allemagne et au Japon.

(AOF) - Les marchés actions européens restent sous la pression de la Fed. Les investisseurs ont été négativement surpris par le caractère agressif des nouvelles projections (dot plots) pour les taux des Fed Funds. Celles-ci impliquent 125 points de base de hausse d'ici la fin de l'année et un autre resserrement de 25 points en 2023, pour porter les Fed Funds à 4,625%. Le CAC 40 a réduit ses pertes par rapport à l'ouverture, mais cède encore 0,82% à 5 980 points. L'EuroStoxx50 perd 0,62% à 3 470 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.