Analyse mi-séance AOF France/Europe - Joe suscite l'espoir

(AOF) - La hausse des marchés actions européens se confirme à la mi-séance dans le sillage de l'évolution des futures sur indices aux Etats-Unis. Les investisseurs attendent avec intérêt l'investiture de Joe Biden. Au-delà du symbolique, ils espèrent être favorablement surpris par les 15 décrets que le président a prévu de signer dans la foulée pour faire face aux crises sanitaires, économiques, climatiques et à celle des inégalités raciales. A Paris, le CAC 40 est tiré par le luxe et l'automobile. Vers midi, le CAC 4 gagne 0,57% à 5 631 points. L'Euro Stoxx 50 progresse de 0,76% à 3 622 points.

Le secteur des semi-conducteurs a clairement le vent en poupe. Après les bons résultats préliminaires de STMicroelectronics et de Dialog Semiconductor, mais aussi les profits 2020 record dévoilés par le plus important fondeur mondial, TSMC, l'équipementier pour ce secteur ASML a favorablement surpris les investisseurs. En conséquence, l'action ASML (+3,19% à 453,95 euros) affiche l'une des plus fortes hausses de l'indice néerlandais AEX, portant ses gains depuis un an à plus de 65% et affichant un nouveau plus haut historique.

A Paris, LVMH gagne 2,8% à 504,9 euros, Kering, 2,3% à 560,4 euros et Hermès, 1,2% à 872,8 euros. Les valeurs françaises du luxe sont portées par le bon accueil réservé aux chiffres d'affaires trimestriels de Richemont (+1,1% à Zurich) et Burberry (+5,1% à Londres). Les chiffres dévoilés par le suisse et le britannique semblent de bon augure pour au moins trois raisons. Premièrement, ils confirment la santé retrouvée de l'Asie, zone clef du luxe. Deuxièmement, ils témoignent du rebond de la joaillerie, un segment qui compte pour les français, et particulièrement pour LVMH depuis le rachat de Tiffany.

Le secteur automobile tient également le haut du pavé au sein du CAC 40 ce midi, à l'image de Renault (+2,84%), Stellantis (+2,05%) et Michelin. Ce dernier profite notamment d'une recommandation d'Achat, associée à un objectif de cours de 115 euros, de la part d'Oddo BHF.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'inflation sur an est restée stable à -0,3% en décembre, conformément à la première estimation et contre +1,3% un an plus tôt. Sur un mois, les prix ont progressé de 0,3%.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront à 16h de l'indice NAHB des constructeurs immobiliers en janvier.

Vers midi, l'euro abandonne 0,04% à 1,2125 dollar.