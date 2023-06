Analyse mi-séance AOF France/Europe - Jerome Powell jette un froid sur les marchés

L'indice des indicateurs avancés en avril et les ventes de logements anciens en mai seront publiés à 16h.

En juin 2023, le climat des affaires en France est stable. À 100, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, reste au niveau de sa moyenne de longue période. Cette stabilité résulte d’évolutions contrastées dans les différents secteurs : si la situation conjoncturelle s’améliore un peu dans l’industrie et le commerce de détail par rapport au mois de mai, elle continue de se dégrader dans le bâtiment, tout en restant stable dans les services.

Plus forte progression de l'indice SBF 120, SES gagne 4,61% à 5,08 euros dans un marché en baisse. L'opérateur de satellites a annoncé aujourd'hui dans un bref communiqué que les discussions concernant un éventuel rapprochement avec Intelsat ont cessé. Le 29 mars 2023, SES avait confirmé que la société avait engagé des discussions avec Intelsat et qu'il n'y avait aucune certitude qu'une transaction se concrétise.

En Europe, Ocado bondit de plus de 34% à 578 pence à la suite d'un article du Times évoquant un intérêt d'Amazon pour l'entreprise britannique spécialisée dans l'e-commerce alimentaire. " Le bruit court que des poids lourds de la technologie, comme Amazon, réfléchissaient à racheter le groupe à un prix de 8 livres par action " rapporte le quotidien britannique, selon Reuters. La société n'a pas souhaité faire de commentaires, précise l'agence de presse.

(AOF) - Les Bourses européennes continuent de reculer dans le sillage des propos « hawkish » de Jerome Powell lors de son audition hier devant la Chambre des Représentants. Il a indiqué que la Banque centrale était susceptible d'augmenter les taux d'intérêt dans les mois à venir. Il devrait réitérer son message à 16 heures devant le Sénat. La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est attendue à 13 heures. A Paris, Casino a dévoilé plusieurs mesures pour préserver ses liquidités. Vers 12 heures, le CAC 40 perd 1,34% à 7 163 points et l'EuroStoxx50 perd 0,95% à 4 281 points.

