Analyse mi-séance AOF France/Europe - Inflation, taux, récession, Royaume-Uni... : rien ne va plus

(AOF) - Les marchés actions européens n'en finissent plus de plonger. Rien ne semble susceptible d'inverser la spirale négative à l’œuvre depuis plus d'une semaine. La récession imminente dans un environnement inflationniste conduit les investisseurs à fuir les actifs à risque. En évoquant une hausse de 75 points de base des taux en octobre, la BCE a refroidi un peu plus les marchés déjà inquiets de la remontée des taux longs. Last but not least, la politique fiscale britannique suscite l'inquiétude du FMI. Vers midi, le CAC 40 perd 1,5% à 5 669 points, l'Euro Stox, 1,8% à 3 269 points.

L'action de MediaForEurope, ex-Mediaset, chute de 6,71% à 0,42 euro à la bourse de Milan. Cette orientation boursière fait écho aux résultats en berne publiés par le groupe italien de médias contrôlé par Silvio Berlusconi. Au titre du premier trimestre 2022, son bénéfice net a plongé de près de 63% à 84,6 millions d'euros, malgré une bonne tenue des recettes publicitaires. Celles-ci sont restées stables à 976,4 millions d'euros en Italie, alors que le marché a reculé de 2,8% sur le semestre.

Au sein d’un marché parisien rouge vif, Capgemini (+1,60% à 158,45 euros) se distingue par sa bonne performance, sa direction ayant rassuré sur son activité lors d’un dîner avec les analystes. « Le message dominant était celui d'une demande toujours robuste » et cette dernière « reste généralisé dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques », rapporte Jefferies. L’analyste a confirmé sa recommandation d’Achat sur le groupe de conseil et de services informatiques.

Nexity dévisse de 11,45% à 19,64 euros, affichant ainsi la plus forte baisse d'indice SBF 120 alors que le promoteur immobilier tient aujourd'hui une journée investisseurs. Sa chute en Bourse doit cependant être remise en perspective de la hausse de plus de 5% de l'action Nexity lundi à contre-tendance de l'ensemble du secteur, alors en net repli.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France en septembre, la confiance des ménages se replie après un léger rebond en août. À 79, l'indicateur qui la synthétise perd trois points, retrouvant ainsi le point bas atteint en juillet 2022. Les économistes tablaient sur un indice à 80.

La balance commerciale aux Etats-Unis pour août sera dévoilée à 14h30. Les promesses de ventes de logements en août sont attendues à 16h et l'évolution des stocks de produits pétroliers, à 16h30.

Vers midi, l'euro perd 0,42% à 0,9555 dollar.