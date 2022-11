Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse timide sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens, qui ont clôturé hier en recul, s'inscrivent en légère hausse à mi-séance dans le sillage des Bourses chinoises. Le calme semble désormais revenu dans les grandes villes chinoises après les dernières manifestations contre la politique anti-covid du gouvernement. Très liées à l'environnement chinois, Kering et LVMH retrouvent ce mardi des couleurs. A 14 heures, les investisseurs prendront connaissance de l'inflation allemande en novembre. Vers midi, le CAC 40 s'adjuge 0,24% à 6 681 points tandis que l'Euro Stoxx 50 gagne 0,25% à 3 945 points.

En Europe, à l’occasion de la présentation de ses objectifs pour 2025 lors d’un séminaire d'investisseurs, Nestlé (-0,41% à 113,06 francs suisses) a rehaussé son objectif de croissance 2022. Une telle annonce était cependant anticipée par le marché. D’ici 2025, la firme suisse vise une croissance interne d’environ 5% par an et une marge opérationnelle courante sous-jacente de 17,5% à 18,5% à cet horizon. La société d’agroalimentaire prévoit également une croissance annuelle de son bénéfice par action compris entre 6% et 10% en monnaie constante sur la période 2022-2025.

A Paris, ALD (-4,55%à 10,48 euros), filiale de Société Générale, ferme la marche de l'indice SBF 120 après avoir lancé une augmentation de capital d'un montant d'environ 1,2 milliard d'euros afin de financer en partie le rachat de LeasePlan. Cette opération aboutira à la création d'un géant de la location de longue durée de véhicules. Les actions nouvelles seront émises au prix de 7,50 euros par action nouvelle, faisant ressortir une décote de 25% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit d'ALD et de 31,8% par rapport au cours de clôture du 25 novembre 2022

Nacon progresse de 3,86% à 2,28 euros. Le spécialiste des jeux vidéos, qui a lancé un profit warning fin octobre, a enregistré au premier semestre, clos fin septembre, un résultat net de 8,4 millions d'euros, soit plus du double du résultat net généré l'an passé : 3,8 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a progressé de 31,4% à 11,1 millions d'euros soit 14,3% du chiffre d'affaires contre 11,6%, un an auparavant. Le chiffre d'affaires est ressorti à 77,5 millions d'euros, en hausse de 6,2% reflétant la croissance de l'activité Jeux.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice de la confiance des consommateurs en zone euro ressort à- 23,9 en novembre, s'alignant sur les prévisions, après -23,9 en octobre.

En Allemagne , l'inflation en novembre sera connue à 14 heures.

Aux Etats-Unis , l'indice S&P Case Shiller des prix immobiliers en septembre sera publié à 15 heures et la confiance des consommateurs du Conference Board en novembre à 16 heures.

Vers midi, l'euro gagne 0,32% à 1,0376 dollar.