Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse timide avant la BCE

(AOF) - Les marchés actions européens progressent modestement à l'approche de la mi-séance. L'attentisme domine avant la décision de la BCE à 14h15. L'institution devrait relever son principal taux directeur de 50 ou 75 points de base pour tenter d'enrayer l'inflation. A cet égard, les commentaires de la banque centrale sur la trajectoire attendue de la hausse des prix seront étudiés avec intérêt. Le président de la Fed Jerome Powell doit par ailleurs prononcer cet après-midi un discours très attendu. Vers midi, le CAC 40 gagne 0,3% à 6 125 points. L'Euro Stoxx 50 s'apprécie de 0,14% à 3 507 points.

Le titre de Cineworld progresse de plus de 6% à 4,547 pence à la bourse londonienne. Les investisseurs sont rassurés par la décision du groupe britannique de se placer sous la protection de la loi sur les faillites aux Etats-Unis. En difficultés financières, le numéro deux mondial des salles de cinéma (avec ses 9 000 écrans dans 747 cinémas) va désormais s'atteler à trouver un accord avec ses créanciers pour restructurer sa dette.

A Paris, Somfy perd 10% à 96,6 euros après la publication de ses résultats semestriels. Le résultat opérationnel courant ainsi que le résultat net du groupe spécialisé dans l’automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment, sont en baisse, respectivement de 7,4% à 198 millions et de 11,9% à 162 millions. Le chiffre d'affaires en revanche, progresse de 5,1% à 846 millions d'euros. Les performances de l'entreprise ont été impactées par un ralentissement de sa croissance dans un contexte macro‐économique et géopolitique dégradé.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La décision de politique monétaire de la BCE est attendue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine close le 3 septembre seront dévoilées à 14h30.

Vers midi, l'euro recule de 0,06% à 1,0003 dollar.