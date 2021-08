Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse prudente pour les Bourses européennes, Jackson Hole dans toutes les têtes

A moins d'une semaine de la publication de ses résultats annuels 2020/2021 (exercice clos fin juin), Pernod Ricard a annoncé une bonne nouvelle. A la suite d'une décision favorable de la Cour d'Appel américaine du Federal Circuit, le numéro deux mondial des vins et spiritueux a relevé son objectif de croissance interne du résultat opérationnel courant. Le groupe français table désormais sur une croissance de sa rentabilité opérationnelle de 17% contre 16% auparavant. Résultat, le titre gagne 1,16% à 179,35 euros pour se classer dans le peloton de tête du CAC 40.

Face à la pénurie de semi-conducteurs qui menace l'économie mondiale et participe au regain d'inflation, le chimiste belge Solvay s'organise. Il vient de créer avec le taïwanais Shinkong Synthetic Fibers Corporation une nouvelle coentreprise, Shinsol Advanced Chemicals, pour le développement, la production et la commercialisation de peroxyde d'hydrogène de haute qualité. Cet agent chimique est indispensable à la production de circuits électroniques intégrés. La société vise à servir l'industrie des semi-conducteurs en plein essor à Taïwan. A Bruxelles, Solvay gagne 0,89% à 113,65 euros.

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent en hausse prudente mercredi à l'approche de la mi-journée. Les investisseurs limitent leurs prises de risques dans l'attente des conclusions, vendredi, du symposium des banquiers centraux américains à Jackson Hole. De nouveaux éléments quant à un éventuel « tapering » de la Fed pourraient émerger. Par ailleurs, le variant Delta continue de jeter un voile sur les perspectives économiques mondiales. En août, l'IFO allemand a d'ailleurs reculé plus que prévu. Vers 11h40, le CAC 40 prend 0,20 % à 6 677,55 points et l'EuroStoxx50, +0,15 % à 4 184,18 points.

