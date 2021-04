(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés ce mercredi, pour la première séance de publication des résultats trimestriels. La hausse reste prudente car les déboires des campagnes de vaccinations continuent de peser sur les indices, et la chute de la production industrielle en zone euro vient confirmer une reprise économique fragile. Mais la bonne publication de LVMH hier soir vient notamment en soutien du secteur du luxe, pendant que l'allemand SAP se distingue lui-aussi. A la mi-séance, le CAC 40 gagne 0,38% à 6 207,72 points, et l'Euro Stoxx 50 avance de 0,23% à 3 975,93 points.

EasyJet progresse de 2,95 % à 951,30 pence l'action sur la place de Londres. La compagnie aérienne à bas coûts table sur une perte avant impôt comprise entre 690 et 730 millions de livres sterling lors de son premier semestre fiscal 2021 (octobre à mars). Grâce à sa discipline financière, le groupe accusera une perte moins lourde que celle anticipée par le consensus (-752 millions de livres). Des signaux positifs émanent également du côté de la consommation de cash, qui devrait ressortir à près de 470 millions de livres lors du deuxième trimestre fiscal, contre une guidance de 520 millions.

En hausse de 2,7% à 610,90 euros, LVMH signe la plus forte progression du CAC 40 et emporte le reste du secteur dans son sillage (+1,6% pour Kering; +1,2% pour Hermès). Le numéro un mondial du luxe a atteint un nouveau record à 614 euros pour porter sa capitalisation boursière à un niveau historique de plus de 309 milliards d'euros. Le groupe de Bernard Arnault a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires du premier trimestre nettement supérieur aux attentes du marché.

L'action Esker progresse de 6,62% à 233,60 euros, propulsé par le relèvement hier soir de son objectif 2021 de croissance interne dans le sillage d'un bon début d'année. Le groupe vise désormais une croissance organique pour l'ensemble de l'année de 15% à 16%, ce qui devrait porter le chiffre d'affaires du groupe aux alentours de 130 millions d'euros si la parité euro/dollar reste inchangée. Les analystes visent en moyenne 127,5 millions d'euros. À ce niveau de croissance, la profitabilité devrait s'établir entre 12% et 15%. Le consensus s'élève actuellement à 12,9%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle en zone euro a chuté de 1,6% en février, en données annualisées, selon le dernier rapport d'Eurostat. Le consensus du marché tablait sur -0,9%, après +0,1% en janvier. Sur un mois, elle a reculé de 1%, contre -1,1% attendu et +0,8% en janvier.

Aux Etats-Unis, les investisseurs seront attentifs au prix des importations en mars à 14h30 et à l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole, à 16h30. Le Livre Beige sur la santé de l'économie sera publié à 20h.

Vers midi, l'euro grappille 0,03% à 1,1953 dollar.