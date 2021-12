Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse prudente en Europe face à Omicron information fournie par AOF • 27/12/2021 à 11:59



(AOF) - Les marchés européens avancent avec prudence à l'approche de la mi-séance, la période des fêtes de fin d'année étant traditionnellement une période creuse. A cela s'ajoute la méfiance des investisseurs à l'égard du variant Omicron. Même si celui-ci semble moins moins dangereux que ses prédécesseurs, les nombreuses annulations de vols au cours du week-end de Noël et les nombreuses restrictions prises pour endiguer son avancée font craindre des répercussions sur l'économie. Le CAC 40 gagne malgré tout 0,12% à 7 095,43 points et l'Euro Stoxx 50, 0,24% à 4 265,16 points.



Enel (-0,06% à 6,91 euros) a révélé s'être associé à Intesa Sanpaolo (+0,16% à 2,26 euros) pour acquérir la fintech Mooney Group après du fonds de private equity CVC Capital Partners. Via sa filiale Enel X, l'énergéticien italien a racheté 50% de la start-up spécialisée dans la banque de proximité et des paiements, pendant que Banca 5, filiale de la banque turinoise, a accru sa participation de 20% afin de détenir les 50% restants du capital. L'opération valorise Mooney à 1,385 milliard d'euros et devrait être finalisée au cours du second trimestre 2022.



Après être entrés en négociations exclusives le mois dernier, Orange Belgium, une filiale détenue à 53% par Orange SA (+0,23% à 9,41 euros), et le groupe Nethys ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'acquisition de la part du premier de 75% du capital moins une action de l'opérateur belge VOO SA. L'opération s'effectue sur la base d'une valeur d’entreprise de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital de VOO, ce qui correspond à un multiple d’EBITDA 2021 de 9,5x avant synergies et de 6,5x après synergies. Un prêt intra-groupe permettra son financement.





Suite à un article de presse paru dans l'Agefi le 23 décembre, Groupe Gorgé (+4,46% à 15,92 euros) confirme avoir remis une offre indicative non engageante pour le rachat de la société iXblue, dont les activités dans le maritime, la défense, l'hydrographie et les drones sont complémentaires de celles de sa filiale ECA Group, spécialiste dans le domaine de la robotique autonome. Les deux entreprises collaborent depuis plusieurs années, notamment sur le programme Belgo-Neerlandais. " Un rapprochement serait susceptible de générer des synergies très importantes ", explique Groupe Gorgé, qui précise qu'il n'aurait pas recours à une augmentation de capital pour réaliser cette opération.



Les chiffres macroéconomiques du jour



Aucune statistique n'est prévue aujourd'hui.



Vers 11h50, l'euro grappille 0,03% à 1,1323 dollar.