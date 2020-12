Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse prudente devant les restrictions en Europe

(AOF) - Les marchés européens poursuivent sur leur lancée de la veille et restent dans le vert ce mardi. Les chiffres de la production industrielle et des ventes au détail en Chine ont réjoui les investisseurs, mais la situation sanitaire toujours dégradée les prévient de tout excès d'optimisme. Alors que le nombre de victimes est toujours plus important aux Etats-Unis, plusieurs pays européens (Pays-Bas, Allemagne, Italie...) renforcent leurs restrictions à l'approche des Fêtes. A la mi-séance, le CAC 40 et l'EuroStoxx50 gagnent chacun 0,44%, à 5 552,21 points et 3 519,32 points respectivement.

Quelques semaines après la réussite de son OPA sur Ingenico, Worldline s'est lancé dans une nouvelle opération de croissance externe, prenant le contrôle des activités de services aux marchands de la banque australienne, ANZ. En Bourse, l'action du spécialiste des services transactionnels et des paiements gagne 1,09 % à 75, 96 euros, cette opération n'étant pas une surprise totale. Elle avait fait l'objet de spéculations dans la presse locale en novembre.

Plastivaloire progresse de 2,47 % à 6,23 euros l'action sur la place de Paris. Si les résultats annuels sont fortement impactés par la crise du Covid-19, le plasturgiste automobile a fait ce qu'il fallait pour démarrer l'exercice 2020-2021 dans de bonnes conditions opérationnelles et financières, et vivement rebondir.

Solutions 30, dont la cotation a été suspendue à la demande de la société vendredi et lundi, dévisse de 34,66% à 9,60 euros. La réfutation par la direction des allégations du rapport anonyme " à démontrer des liens troubles entre l'entreprise et le crime organisé en Italie ", sur lesquelles le fonds activiste Muddy Waters avait rebondi vendredi pour s'en prendre à la société, n'a pas permis de regagner la confiance. Depuis le début de cette affaire, le titre du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies a perdu plus de 50% de sa valeur.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'inflation harmonisée (définitive) en France s'est établie à 0,2% sur un an au mois de novembre, parfaitement conforme aux attentes du marché. Elle était de 0,1% en octobre.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice manufacturier de la Fed de New York pour décembre et des prix des importations en novembre. La production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production pour novembre sont attendus à 15h15.

Vers midi, l'euro gagne 0,12% à 1,2160 dollar.