Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse prudente avant la Banque d’Angleterre et les PPI américains

(AOF) - Les marchés européens progressent modestement ; les résultats d’entreprises étant mitigés. Les publications de Bayer et de Telefonica sont ainsi sanctionnées. En revanche, celle d’ING est appréciée. A Paris, Engie vise désormais le haut de ses fourchettes d’objectifs tandis que Beneteau a relevé les siens. La tendance sur les marchés pourrait changer prochainement avec la décision de politique monétaire de la Banque d’Angleterre et les prix à la production aux Etats-Unis. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,59% à 7 404,59 points et l'EuroStoxx50, 0,48% à 4 327,25 points.

En Europe, Telefonica reflue de 3,13% à 3,904 euros, affichant la plus forte baisse de l'indice IBEX35. Au titre du premier trimestre 2023, le groupe espagnol de télécommunications, très présent en Amérique Latine et au Royaume-Uni, a accusé une chute de 58% de son bénéfice net. Celui-ci ressort à 298 millions d'euros contre 706 millions un an auparavant. Le bénéfice de base s'est contracté de 2,4 % pour atteindre 3,12 milliards d'euros. En revanche, son chiffre d'affaires a progressé de 6,7%, à 10,04 milliards d'euros.

A Paris, le groupe énergétique Engie progresse de 0,79% à 14,804 euros après la publication de solides résultats financiers au premier trimestre 2023. Sur cette période, l’EBITDA s’est établi à 5,4 milliards d’euros, en hausse de 16,2% en organique. L’EBITDA (hors Nucléaire) a atteint 4,8 milliards d’euros, en augmentation de 21,9% en organique. L’EBIT (hors Nucléaire) s’est élevé à 3,8 milliards d’euros, en progression de 28,8% en organique. L'EBIT de l'entreprise progresse essentiellement grâce aux activités GEMS (Global Energy Management & Sales) et aux Renouvelables. Grâce à ce bon début d'année, Engie vise désormais le haut de ses fourchettes d'objectifs 2023.

S'adjugeant 10,94% à 16,84 euros, Beneteau domine l'indice SBF 120 au lendemain du relèvement de ses objectifs 2023. Le fabricant de bateau cible désormais un chiffre d'affaires de 1,75 milliard d'euros (contre 1,66 milliard d'euros précédemment) et un résultat opérationnel courant de 190 millions d'euros (contre 170 millions d'euros). Il justifie cette décision par l'amélioration des conditions d'approvisionnements observée au premier trimestre 2023 et un solide carnet de commandes.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au Royaume-Uni, la Décision de la BoE sur les taux d'intérêt sera communiquée à 13 heures.

Les prix à la production en avril et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilés à 14h30 aux Etats-Unis.

A la mi-séance, l'euro perd 0,49% à 1,0930 dollar.