Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse prudente avant l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes restent en territoire positif, mais elles font preuve de plus de prudence à l’approche de la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis. L'inflation allemande a été confirmée ce matin et l’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands a enregistré une amélioration inattendue. L’ombre des décisions de politique monétaire de la Fed mercredi et de la BCE jeudi plane aussi sur les marchés. A Paris, l’acquisition de Building Products of Canada Corp par Saint-Gobain est saluée. Vers 12h10, l'indice CAC 40 gagne 0,16% à 7 262 points.

En Europe, l'éditeur de jeux vidéo Embracer gagne 2,48% à 26,57 couronnes suédoises après avoir dévoilé un plan de restructuration devant lui permettre d'améliorer sa génération de cash et de réduire ses investissements. Embracer compte abaisser ses coûts d'au moins 10%, soit d'au moins 800 millions de couronnes suédoises par an. Les mesures de restructuration sont prises immédiatement et elles devraient atteindre leur plein effet sur l'exercice 2024/2025. La moitié des économies est attendue sur l'exercice en cours.

Troisième plus forte progression du CAC 40, Saint-Gobain s'adjuge 2,06% à 56,09 euros. Le spécialiste des matériaux de construction a annoncé hier soir l'acquisition officielle de Building Products of Canada Corp pour un montant de 1,325 milliard de dollars canadiens en numéraire (soit environ 925 millions d’euros). "Une acquisition judicieuse, à un prix judicieux. Nous continuons à penser que les fusions et acquisitions à valeur ajoutée devraient compléter la croissance organique et la dynamique haussière de Saint-Gobain ", selon Jefferies.

Thales (+0,88% à 132,55 euros) va acquérir l'entreprise Tesserent. Le rapprochement entre ces deux groupes va donner naissance à un acteur de premier plan dans les services cyber afin de répondre aux besoins importants des marchés de la cybersécurité en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sont des marchés dont la croissance est attendue à deux chiffres d'ici 2026. Morgan Stanley a en outre initié le suivi de Thales avec une recommandation " Surpondérer " et un objectif de cours à 169 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -8,5 en juin, à comparer avec un consensus de -13,1 et -10,7 en mai.

Le taux d'inflation annuel en Allemagne est ressorti à 6,1% en mai. Il est en ligne avec le consensus après 7,2% le mois précédent. En rythme mensuel, les prix à la consommation reculent de 0,1% en mai. Ils sont aussi en ligne avec le consensus après +0,4% en avril. En rythme annuel, l'inflation IPCH s'établit à 6,3% comme attendu par les analystes après +7,6% en avril. En rythme mensuel, l'inflation IPCH s'établit à -0,2%, en ligne avec le consensus après +0,6% en avril.

Les données sur l'inflation aux Etats-Unis en mai seront communiquées à 14h30.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,45% à 1,0808 dollar.