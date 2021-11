Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse prudente

En Allemagne, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit est ressorti au mois d'octobre en version définitive à 57,8 ( 58,2 en estimation "flash") après 58,4 en septembre. Il ressort au plus bas depuis neuf mois.

L’indice PMI final pour l’industrie manufacturière de la zone euro d'IHS Markit s’est replié à 58,3 en octobre contre 58,6 en septembre (estimation "flash" : 58,5). L’indice s’est replié sous l’effet d’un nouveau ralentissement des croissances de la production et des nouvelles commandes.

En version définitive, l'indice PMI manufacturier pour la France s'est replié de 55 en septembre à 53,6 (53,5 en estimation "flash") en octobre affichant ainsi son plus faible niveau depuis janvier.

Engie progresse de 0,4% à 12,45 euros, surperformant légèrement le CAC 40. La cession de sa filiale de services multitechniques Equans se précise. Bouygues, Eiffage et le fonds américain Bain remettent aujourd'hui leurs offres de reprise. Selon Les Echos, toutes les propositions dépasseraient les six milliards d'euros. L'énergéticien français désignera le repreneur dans les prochains jours, une fois obtenu le feu vert de l'Etat actionnaire. Le prix ne sera pas le seul critère de choix, croit savoir le quotidien.

BP cède 2,8% à 347,25 pence malgré la publication de résultats trimestriels solides et l'annonce d'une augmentation de ses rachats d'actions. A l'image des autres majors, la compagnie pétrolière britannique a bénéficié à plein de l'envolée des prix de l'énergie. Une manne qu'elle compte bien reverser à ses actionnaires, mais pas seulement.Le groupe va continuer d'investir dans sa transition énergétique en vue de devenir à terme, lui aussi, une compagnie multi-énergies. Au troisième trimestre, le bénéfice de BP a bondi de 286% à 3,32 milliards. Les analystes tablaient sur 3,06 milliards.

(AOF) - En repli à l'ouverture, les marchés européens ont repris timidement le chemin de la hausse. Les investisseurs ont bien réagi aux résultats définitifs des enquêtes d'activité auprès des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Europe. Ils témoignent d'un ralentissement lié en grande partie aux problèmes d'approvisionnement. Sur le marché obligataire, ces contreperformances ont permis une détente des taux longs, sous pression ces derniers jours en raison du risque inflationniste et en attendant la Fed. Vers 11h40, le CAC 40 gagne 0,35% à 6 919 pts et l'Euro Stoxx 50, 0,1% à 4 285 pts.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.