Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse insignifiante, Solutions 30 dans la tourmente

Réservé à la baisse à l'ouverture, Solutions 30 chute de plus de 69% à 3,18 euros après deux semaines de suspension de cotation. Hier, le groupe a publié ses comptes 2020. Mais le cabinet Ernst & Young (EY), s'est dit dans "l'impossibilité d'exprimer une opinion d'audit". Face aux éventuelles conséquences de cette absence d'opinion, le groupe a décidé de saisir le Président du Tribunal de commerce de Bobigny aux fins de solliciter la désignation d'un conciliateur pour l'assister et ainsi, en anticipation, apporter toutes réponses ou solutions permettant de s'assurer du soutien de ses partenaires.

Ryanair cède 0,17% à 16,408 euros. Le nom de la compagnie aérienne est sur toutes les lèvres depuis hier. La Biélorussie a envoyé un chasseur intercepter un avion de ligne à bord duquel se trouvait un militant de l'opposition. L'ancien rédacteur en chef du média d'opposition Nexta, Roman Protassevitch, a été arrêté par les services de sécurité après l'atterrissage d'urgence à l'aéroport de Minsk de ce Boeing 737 de la compagnie en provenance d'Athènes et à destination de Vilnius (Lituanie).

