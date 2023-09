Analyse mi-séance AOF France/Europe - Hausse des marchés européens après les chiffres de l'inflation

(AOF) - Les marchés européens s'affichent de nouveau en hausse, après des chiffres rassurants de l’inflation en France et en zone euro. La détente des taux longs soutient les marchés actions européens, avant la publication des chiffres américains en début d’après-midi. Côté valeurs, Trigano décolle en Bourse après avoir affiché des perspectives ambitieuses pour 2024. Les cours du pétrole continuent leur reflux après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d'un an. Le CAC 40 gagne 0,86% à 7 177 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,86% à 4 197 points.

Le titre Commerzbank (+10,87% à 10,77 euros) est propulsé en tête de l'indice Dax 40 par sa généreuse politique de rémunération de ses actionnaires. Pour les années 2022 à 2024, la banque allemande a l'intention de reverser 3 milliards d'euros à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Pour atteindre cet objectif, le ratio de distribution sera d'au moins 70% en 2024. UBS accueille favorablement le plan de distribution de capital actualisé, qui est un pas en avant pour la revalorisation de l'action.

Trigano (+9,15% à 128,80 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF120 à la faveur d'une prévision de profits annuels plus élevée que prévu. Son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2022/23 a atteint 836,1 millions d'euros, en croissance de 13,2% grâce à une nouvelle forte progression des ventes de camping-cars (+19,7%). La bonne orientation de l'activité véhicules de loisirs au second semestre lui a permis d'enregistrer une croissance de 9,5% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2022/23 à 3,5 milliards d'euros.

Virbac (+5,95% à 258 euros) a dégagé un résultat net part du groupe au premier semestre de 74,8 millions d'euros, en retrait de 3,2%. Sur les six premiers mois de l'année, le laboratoire spécialiste de la santé animale a enregistré un Ebit ajusté en repli de 6,4%, à 109,9 millions d'euros.Le chiffre d'affaires s'est inscrit à 610,5 millions d'euros au premier semestre, en recul sur un an de 1% en données publiées et quasi stable (+0,4%) à taux de change et périmètre constants.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la consommation ont augmenté en France de 4,9 % en septembre 2023, comme le mois précédent, après un consensus de 5,1%, selon des données fournies par l'Insee ce vendredi. Sur un mois, les prix à la consommation se replient de 0,5 %, après +1,0 % en août.

En août 2023, les prix de production de l'industrie française augmentent sur un mois pour la première fois depuis mars 2023 (+0,7 % après -0,4 % en juillet), a fait savoir l'Insee ce vendredi. Les prix rebondissent pour les produits destinés au marché français (+0,6 % après -0,3 %) comme pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+1,2 % après -0,7 %). Sur un an, les prix de production de l'industrie française continuent de diminuer (-3,2 % après -1,5 %).

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 4,3% en septembre 2023, en recul par rapport à août (5,2%) selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes anticipaient une décélération à 4,5%. Hors alimentation et énergie, l'inflation a ralenti à 4,5%, contre 4,8% attendus, après 5,3% en août.

En août 2023, les dépenses de consommation des ménages en biens se replient sur un mois (‑0,5 % après +0,4 % en juillet 2023), a fait savoir l'Insee ce vendredi. Elles diminuent pour les trois grands types de biens : les biens fabriqués (‑0,5 %), l'alimentaire (‑0,5 %) et l'énergie (‑0,6 %).

Les ventes au détail ont baissé de 1,2% en août en Allemagne alors qu'elles étaient attendues en progression de 0,5%, a indiqué Destatis. Elles avaient baissé de 0,8% en avril. Les ventes au détail ont cependant chuté de 3,6% sur un an.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en août, l'indice des prix PCE en août et la balance commerciale en août seront présentés à 14H30.

L'indice des directeurs d'achat pour la région de Chicago en septembre sera annoncé à 15H45 et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en septembre à 16 heures.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,47% à 1,0616 dollar.