Analyse mi-séance AOF France / Europe - Hausse continue des marchés européens, feu vert du Sénat américain sur le plafond de la dette

Au sein d'un secteur immobilier bien orienté en Bourse, l'action Nexity progresse de 0,75% à 18,70 euros. Le plus important promoteur immobilier français a annoncé hier la cession de la totalité de ses activités de promotion en Pologne à Develia, promoteur Polonais. Lors de la présentation de son plan stratégique Imagine 2026, Nexity avait affiché sa volonté de se recentrer sur la France. Les activités à l'international représentaient en 2022 environ 200 millions. Le groupe est présent en Allemagne, Belgique, Italie, Pologne, Portugal, et Suisse.

(AOF) - Les Bourses européennes poursuivent leur mouvement haussier ce vendredi. Les indices évoluent dans le vert grâce à l’accord du Sénat américain au projet de loi bipartite sur le plafond de la dette. Cet accord permet aux Etats-Unis d'éviter un défaut de paiement. Le rapport sur l'emploi américain en mai est attendu par les investisseurs. En avril 2023, la production en France rebondit sur un mois dans l’industrie manufacturière (+0,7% après ‑1,1%). Vers 12h, le CAC 40 progresse de 1,24% à 7 225,86 points et l'Eurostoxx 50 gagne 1,07% à 4 303,14 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.