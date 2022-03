Analyse mi-séance AOF France/Europe - Fragile tentative de rebond du CAC 40

(AOF) - Les marchés européens sont repassés en territoire positif, mais la situation reste très fluide. Bien évidemment, la guerre en Ukraine reste au coeur des préoccupations des investisseurs. Si la Russie s'est dite prête à de nouvelles discussions aujourd'hui avec l'Ukraine, elle accentue sa pression sur les villes du pays en multipliant les bombardements. Les chiffres de l'enquête ADP seront à surveiller à 14h15. A Paris, les valeurs liées aux matières premières et aux Ehpad sont bien orientées. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,43% à 6 424 points et l'EuroStoxx50, 0,44% à 3782 points.

Just Eat Takeaway.com gagne 2,63 % à 2 960,50 pence à la bourse de Londres, dans le sillage de ses résultats annuels et de ses perspectives 2022. Le spécialiste de la livraison de repas en ligne a essuyé une perte après impôts de 1,04 milliard d’euros l’an dernier (contre une perte de 151 millions d’euros en 2020) et un Ebitda ajusté de -350 millions d’euros, d’où il découle une marge de -1,2%. Ces chiffres dans le rouge reflètent néanmoins les lourds investissements réalisés pour gagner des parts de marché.

A Paris, BioMérieux sombre à la dernière place du SBF 120 mercredi, avec une chute de 10,24% à 86,06 euros par titre. Le laboratoire a publié ce matin des résultats 2021 plutôt satisfaisants, mais ses perspectives pour 2022 déçoivent largement. En effet, le groupe table sur une baisse de son chiffre d'affaires de 3% à 7% pour le nouvel exercice, alors que le consensus rapporté par Stifel vise plutôt une stabilité. Le résultat opérationnel courant contributif devrait être, lui, compris entre 530 et 610 millions d'euros, à taux de change courant, contre des attentes à 643 millions.

Sur une place parisienne toujours alourdie par la guerre en Ukraine et ses conséquences, Europcar Mobility Group (stable à 0,504 euro) fait preuve de résistance. Le loueur de véhicules a vu ses comptes revenir dans le vert en 2021, tout en excédant les attentes du marché. L'an dernier, Europcar a ainsi dégagé un bénéfice net de 29 millions d'euros, alors qu'il avait essuyé une perte nette de 644,8 millions en 2020. Le groupe fait au passage mieux que prévu, puisque le consensus FactSet escomptait 28 millions.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 5,8% en février 2022, contre 5,1% en janvier selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 5,4%, selon le consensus Reuters.

Aux Etats-Unis, Enquête ADP sur l'emploi privé pour le mois de février sera rendue publique à 14h15, avant les stocks hebdomadaires de pétroles à 16h30.

Vers 12 heures, l'euro perd 0,25% à 1,1095 dollar.