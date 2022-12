Analyse mi-séance AOF France/Europe - Fragile rebond grâce à Wall Street

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs du Conference Board en décembre et les ventes de logements anciens sont attendues à 16 heures.

La volonté des entreprises allemandes d'embaucher du personnel a légèrement diminué, annonce l’institut Ifo sur la base de son baromètre de l'emploi qui affiche 99,5 points en décembre 2022, contre 99,6 points en novembre. Néanmoins, les perspectives d'emploi pour le premier trimestre 2023 sont positives, portées principalement par les prestataires de services et les prestataires de services de personnel.

A Paris, l’action Interparfums (+7,05% à 56,20 euros) domine l’indice SBF 120, galvanisé par la signature d’un accord de licence parfums mondial avec Lacoste. « La marque Lacoste est détenue depuis 2012 par le groupe suisse Maus Frères Holding et adresse à 80% des hommes CSP+, une cible de prédilection pour Interparfums qui pourra capitaliser sur des codes forts, comme il se plait à le faire », explique Midcap Partners, soulignant que cette annonce est " évidemment positive ".

Le géant gazier allemand, Uniper gagne 2,42% à 3,05 euros à la Bourse de Francfort après que la Commission européenne a approuvé hier sous conditions son plan de nationalisation par l'Etat allemand. Berlin pourra recapitaliser la société à hauteur de 34,5 milliards d'euros. Cette recapitalisation comprend une augmentation de capital en numéraire immédiate de 8 milliards d'euros au prix de 1,70 euro par action. Dans le cadre de ce feu vert de l'Union européenne, le gouvernement fédéral allemand a accepté de réduire sa participation à un maximum de 25 % plus une action d'ici 2028 au plus tard.

(AOF) - Les marchés actions européens rebondissent, encouragés par le rebond de Wall Street hier, qui devrait se prolonger aujourd'hui. Cette tendance est soutenue par les bons résultats publiés par Nike et Fedex. Tendus mardi après les annonces de la Banque du Japon, les marchés des taux de stabilisent à la mi-séance. Le rebond des Bourses reste cependant fragile. A Paris, Interparfums bénéficie d’un accord de licence parfums mondial avec Lacoste. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,95% à 6 511,68 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,84% à 3 834,52 points.

