Analyse mi-séance AOF France/Europe - En repli après les PMI et malgré Engie

(AOF) - Les marchés européens évoluent dans le rouge. Les Bourses ont creusé leurs pertes à la suite de l'annonce d'une activité dans le secteur privé en Europe plus soutenue que prévu en février grâce aux services. L'indice ZEW est lui aussi ressorti au dessus des attentes. Ces statistiques alimentent les craintes d'une Banque centrale européenne plus agressive plus longtemps. A Paris, les résultats d'Engie sont salués et la prudence de Capgemini sanctionnée. Vers 12h15, le CAC 40 perd 0,48% à 7 300 points tandis que l'EuroStoxx50 cède 0,65% à 4 243 points.

A Paris, Engie (+4,62% à 14,22 euros) domine le CAC 40 à la faveur de solides résultats 2022 dopés par la flambée des prix de l'énergie et d’une forte hausse de son dividende. Le résultat net récurrent part du groupe a bondi de 76,2% à 5,2 milliards d’euros alors que le marché attendait 5 milliards d’euros. Cette hausse est principalement due à la forte croissance de l’EBIT de l'énergéticien et à la baisse du taux effectif d’impôt récurrent de 29,3% à 22,6%. Son Ebit s’est élevé à 9 milliards d'euros en hausse organique de 43 %, grâce à une croissance dans la plupart des activités.

En hausse à l'ouverture, l'action Capgemini recule désormais de 2,86% à 181,85 euros à la suite de la présentation de ses résultats 2022. Les analystes ayant peu de doutes sur la capacité du groupe de conseil et de services informatiques à dévoiler des bons résultats, ils étaient surtout intéressés par ses objectifs 2023. Si certains brokers les jugent rassurants, d'autres reprochent à Capgemini sa prudence s'agissant ses prévisions de croissance, étant donné sa performance commerciale au quatrième trimestre.

Edenred (1,07% à 52,88 euros) a publié un résultat net, part du groupe en progression de 23,3% à 386 millions d'euros au titre de ses résultats annuels 2022. L'Ebitda du spécialiste des solutions de paiement ressort à 836 millions d'euros, en hausse de 23,3% en variation organique, se situant dans le haut de la fourchette communiquée en octobre 2022. Son chiffre d'affaires total s'élève à 2,03 milliards d'euros, en amélioration de 21,2% en variation organique.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le secteur privé français a renoué avec la croissance en février, a indiqué IHS Global. L’indice Flash composite de l’activité globale, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 51,6 en février contre 49,1 en janvier. Il s’agit d’un plus haut de 7 mois et le consensus s’élevait à 49,9. Le PMI pour le secteur des services est passé de 49,4 en janvier à 52,8 en février, un plus haut de 5 mois. Il était anticipé à 49,9. En revanche, l’indice PMI Flash de l’industrie manufacturière s’est replié à 47,9 en février (50,5 en janvier), un plus bas de 4 mois.

Le secteur privé de la zone euro a affiché une croissance plus forte que prévu en février, a indiqué S&P Global. Elle est au plus haut depuis 9 mois. L’indice Flash composite de l’activité globale, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 52,3 en février contre 50,3 en janvier. Le consensus s’élevait à 50,6. Le PMI pour le secteur des services est passé de 50,8 en janvier à 53 en février, un plus haut de 8 mois. Il était anticipé à 51.

Le secteur privé allemand a renoué avec la croissance en février, a indiqué S&P Global. Elle est au plus haut depuis 8 mois. L’indice Flash composite de l’activité globale, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 51,1 en février contre 49,9 en janvier. Le consensus s’élevait à 50,4. Le PMI pour le secteur des services est passé de 50,7 en janvier à 51,3 en février, un plus haut de 8 mois. Il était anticipé à 51. En revanche, l’indice PMI Flash de l’industrie manufacturière s’est replié à 46,5 en février (47,3 en janvier), un plus bas de 3 mois.

L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 28,1 en février, dépassant le consensus s'élevant à 22. L'indice ZEW était ressorti à 16,9 en janvier.

Les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en février sont attendues à 15h45 aux Etats-Unis.

Les ventes de logements anciens en janvier sont attendues à 15h45 aux Etats-Unis.

Vers 12h00, l'euro perd 0,30% à 1,0653 dollar.