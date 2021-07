Analyse mi-séance AOF France/Europe - En ordre dispersé, le luxe malmené

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en juin seront dévoilées à 14h30. Les stocks des grossistes et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juillet seront publiés à 16h30.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est confirmé à 1,9% en juin 2021, contre 2% en mai. Un an auparavant, il était de 0,3%. Sur un mois, le taux d'inflation est également confirmé à 0,3%.

L'effet "revenche buying" a joué à plein dans le Champagne, comme en témoigne l'envolée des ventes Vranken-Pommery Monopole. En Bourse, le marché apprécie. Le titre gagne 3,7% à 17,95 euros. Le groupe a donc dévoilé hier soir des ventes semestrielles en forte progression et révisé à la hausse son objectif de croissance du chiffre d'affaires annuel.

Renault progresse de 0,69% à 31,55 euros l'action sur la place de Paris. Le constructeur automobile a écoulé 1,42 million de véhicules lors du premier semestre 2021, soit une hausse de 18,7% sur un an. Le groupe au losange profite néanmoins d'une base de comparaison favorable. Ses ventes mondiales avaient en effet chuté de 34,9% lors du premier semestre 2020, au plus fort de la crise sanitaire. Si l'on prend comme point de comparaison le premier semestre 2019 (pré-crise), les stigmates de la pandémie restent bien présents, puisque les ventes reculent de 24,2%.

(AOF) - Dans le vert à l'ouverture, les principaux marchés actions européens évoluent en ordre dispersé à l'approche de la mi-séance. La baisse des valeurs du luxe pèse sur le CAC 40. Il semble que le chiffre d'affaires trimestriel très solide de Richemont ait déclenché une vague de prises de bénéfices sur le secteur. Les investisseurs réagiront cet après-midi aux ventes au détail de juin et à l'indice de confiance du Michigan de juillet. Vers midi, le CAC 40 abandonne 0,16% à 6 483 points tandis que l'Euro Stoxx 50 grappille 0,07% à 4 059 points.

