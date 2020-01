Analyse mi-séance AOF France/Europe - En ordre dispersé

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé à l'approche de la mi-séance après la signature de l'accord commercial de " phase 1 " entre les Etats-Unis et la Chine. Certains investisseurs se demandent déjà jusqu'à quand l'apaisement des tensions commerciales entre les deux pays va durer alors qu'ils vont négocier la " phase 2 ". Au chapitre économique, les investisseurs attendent notamment les ventes au détail aux Etats-Unis pour décembre. A Paris, Peugeot recule légèrement, pénalisé par la baisse de ses ventes. Le CAC 40 gagne 0,08% à 6 038 pts. L'Euro Stoxx 50 cède 0,17%.

Le groupe PSA (-0,48% à 19,865 euros) a vendu 3,49 millions de véhicules dans le monde en 2019, ce qui représente une baisse de 10%. Le constructeur automobile met ainsi fin à cinq années consécutives de hausse des ventes. En Chine-Asie du Sud Est, le groupe a vu ses ventes chuter de 55,4% à 117 084 véhicules. En Europe, sa principale zone géographique, le repli s'est limité à 2,5% avec 3,029 millions de véhicules commercialisés.

Alstom gagne 0,34% à 44,35 euros dans le sillage de la publication de son chiffre d'affaires trimestriel. Au cours du troisième trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2019/20, le spécialiste du ferroviaire a enregistré un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros contre 2 milliards d'euros, un an plus tôt. Dans son communiqué de presse, le groupe ne précise pas la croissance des revenus à périmètre et taux de change constants. Sur 9 mois, le chiffre d'affaires a atteint 6,2 milliards d'euros, en progression de 3 % (2 % à périmètre et taux de change constants).

Les chiffres macroéconomiques du jour

En Allemagne, l'inflation s'est élevée à 1,5% en décembre en rythme annuel, a confirmé l'office fédéral de la statistique, Destatis. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% en un mois. Il s'agit de l'inflation IPCH, qui permet la comparaison entre pays européens.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, des ventes au détail en décembre et de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier. L'indice de confiance des constructeurs immobiliers (NAHB) en janvier sera dévoilé à 16 heures.

Ce midi, l'euro grappille 0,04% à 1,1155 dollar.