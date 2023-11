Aux Etats-Unis, la nouvelle estimation du PIB au troisième trimestre et les données sur la balance commerciale en octobre seront communiquées à 14h30.

L’indice du sentiment économique a progressé de 0,3 point à 93,8 en novembre dans la zone euro et de 0,5 point à 93,7 dans l’Union européenne.

La confiance des consommateurs est passée de -17,8 à -16,9 entre octobre et novembre en zone euro et de -18,5 à -17,5 dans l’Union européenne.

A Paris, Trigano (+1,13% à 143,40 euros) a dévoilé une hausse de son bénéfice net supérieure aux attentes sur l’exercice 2022/23. Le spécialiste du camping-car souligne que ce succès est du à "la qualité des résultats de son activité véhicules de loisirs en progression de près de 30%". Dans un environnement économique "toujours perturbé", le groupe envisage "une bonne progression de l'activité en 2023/24". "Le camping-car continuera d'attirer une clientèle aspirant à plus de liberté, de proximité avec la nature et de convivialité", prévoit la société.

Le titre Philips (-6,02% à 13,868 euros) est relégué à la dernière place de l'indice AEX après une mise en garde de l'autorité sanitaire américaine à propos d'un problème de sécurité concernant la DreamStation 2, un équipement utilisé pour le traitement de l'apnée du sommeil. La FDA a récemment reçu des rapports à propos de "problèmes tels que des incendies, de la fumée, des brûlures et d'autres signes de surchauffe lors de l'utilisation de l'appareil".

Analyse mi-séance AOF France/Europe - En hausse, l'inflation régionale plus faible que prévu en Allemagne

