Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés sur une note hésitante, Alstom décroche

(AOF) - Les marchés européens s'affichent en ordre dispersé, le footsie britannique étant bien seul à tirer son épingle du jeu à mi-séance. Après le rapport américain sur l'emploi inférieur aux attentes publié hier, les investisseurs prendront connaissance des chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique avant le taux de chômage américain demain. Au chapitre des valeurs, Alstom chute lourdement après un avertissement lié à ses comptes semestriels. Vers midi, le CAC 40 perd 0,17% à 6986,59 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'effrite de 0,05% à 4097, points.

Spécialisée dans la production de câbles d'énergie et de télécommunications, l'entreprise italienne Prysmian gagne 4,60% à 37,30 euros à Milan après avoir présenté les objectifs financiers de son plan stratégique 2027. Le groupe prévoit d'augmenter son EBITDA ajusté de 1,49 milliard d'euros en 2022 à près de 2 milliards d'euros d'ici 2027, avec une fourchette cible de plus ou moins 100 millions d'euros. Il va effectuer des investissements pour répondre à la demande croissante, en particulier dans les segments de la transmission des énergies renouvelables et du réseau électrique.

Affichant la plus forte baisse du CAC 40 ce jeudi, Alstom décroche de 36,84% à 13,56 euros au lendemain de la nette révision à la baisse de son objectif annuel de cash-flow libre et de ses résultats décevants du premier semestre. Son cash-flow libre est négatif de 1,15 milliard d’euros au premier semestre, clos fin septembre, contre un flux de trésorerie négatif à 45 millions d’euros lors du premier semestre de l’exercice précédent. Pour l'exercice 2023/2024, le spécialiste des transports ferroviaires vise désormais un cash-flow libre compris entre - 500 et - 750 millions d'euros.

Affichant un gain de 15,44% à 14,95 euros, Hexaom est solidement installé en tête du marché SRD après avoir dévoilé une solide performance au premier semestre dans un contexte difficile. Le constructeur français de maisons individuelles a enregistré un résultat net de 14,7 millions d'euros contre 0,1 million d'euros, un an plus tôt. Le résultat opérationnel a progressé de 4,3 % à 21,6 millions d'euros soit une marge opérationnelle de 3,9%, en léger repli par rapport au premier semestre 2022 : 4,1%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, en août 2023, la production se replie sur un mois dans l’industrie manufacturière (‑0,4 % après +0,4 %) comme dans l’ensemble de l’industrie (‑0,3 % après +0,5 %). Sur cette période, la production se replie sur un mois dans les « autres produits industriels » (‑1,2 % après +1,2%) et les industries agro-alimentaires (‑1,0% après +0,3%). Elle diminue de nouveau dans les biens d’équipement (‑0,6%, après ‑0,4%).

Aux Etats-Unis, les chiffres sur les inscriptions hebdomadaires au chômage et ceux de la balance commerciale en août seront dévoilés à 14h30.

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront connues à 16h30.

A la mi-séance, l'euro grappille 0,04% à 1,0509 dollar.