Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés sous tension avant les données américaines sur l'emploi

(AOF) - Les marchés européens sont orientés dans le rouge. Les "minutes" publiées hier soir par la Fed ont montré que les taux américains sont voués à remonter de nouveau après la pause observée en juin. Les investisseurs vont découvrir dans l'après-midi les données relatives à l'emploi aux Etats-Unis avec l'enquête ADP sur l'emploi privé et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté valeurs, Publicis est bien orienté après une information de Challenges sur un potentiel intérêt de Bolloré. Vers midi, le CAC 40 perd 1,47% à 7 202 points tandis que l'EuroStoxx50 fléchit de 1,37% à 4 291 points.

Conglomérat agroalimentaire allemand et spécialiste dans la production de sucre, Südzucker progresse de 5,37% à 17,45 euros à Francfort à la faveur de solides résultats signés au premier trimestre fiscal 2023/2024. Sur cette période, le groupe a vu son EBITDA augmenter de manière significative pour atteindre 356 millions d'euros contre 236 millions d'euros l'année précédente. Son résultat d'exploitation consolidé s'est aussi amélioré pour s'élever à 282 millions d'euros contre 163 millions d'euros au premier trimestre 2022/2023.

A Paris, Adocia gagne 11,24% à 4,40 euros après l'annonce de la signature d’un accord d’exclusivité au profit de Sanofi sur son produit M1Pram, qui vise à devenir l’insuline rapide de référence pour le diabète et l’obésité. Suspendu depuis le 1er juin, le titre a vu sa cotation reprendre ce jeudi. La biotech précise Sanofi lui paiera10 millions d’euros pour ce droit d'exclusivité, et qu'elle boucle parallèlement une levée de fonds de 10 millions d'euros. Elle a demandé la suspension de son titre après que son principal créancier l'a mise en demeure de payer 9,8 millions d'euros.

Publicis occupe les premiers rôles du CAC 40 (+0,25% à 71,54 euros) après une information de l'hebdomadaire Challenges concernant le potentiel intérêt de Vincent Bolloré, à la tête de Vivendi, pour le géant de la publicité. Le titre Publicis a même grimpé dans la matinée à plus de 5% avant de redescendre de son nuage.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En mai, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations saisonnières est resté inchangé dans la zone euro et a diminué de 0,1% dans l’UE, par rapport à avril 2023, selon les estimations d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne. En avril 2023, le volume des ventes du commerce de détail est resté stable dans la zone euro et a augmenté de 0,1% dans l’UE. En mai 2023, par rapport à mai 2022, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a diminué de 2,9% dans la zone euro et de 3,0% dans l’UE.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en juin sera dévoilée à 14h15. Les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale en mai seront publiées à 14h30. L'évolution hebdomadaire des stocks de gaz et celle des stocks de pétrole seront dévoilées à 16h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,08% à 1,0868 dollar.