Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés sans tendance face au retour du covid-19

(AOF) - Les bourses européennes évoluent sans véritable tendance en ce début de semaine. Les inquiétudes autour du retour du covid-19 pèsent sur les marchés depuis que le Royaume-Uni a annoncé la mise en "quartozaine" des voyageurs revenus d'Espagne, où l'épidémie reprend. Les valeurs liées au tourisme et aux transports sont les plus affectées par cette décision. Les tensions sino-américaine sont toujours d'actualité alors que la Chine a "pris possession" lundi du consulat américain de Chengdu. A la mi-séance, le CAC cède -0,03% à 4 954 points, pendant que l'EuroStoxx50 grappille 0,15% à 3 315 points.

En Europe, Ryanair traverse une zone de turbulences ce lundi à la bourse de Londres. La compagnie aérienne à bas coûts vole bas pour démarrer la semaine (-6,3% à 10,21 euros) après avoir publié une perte de 185 millions d'euros au premier trimestre de son exercice 2021, comparé à un bénéfice de 243 millions l'an passé à la même époque. Son chiffre d'affaires a, lui, reculé de 95% pour tomber à 125,2 millions d'euros. Une réduction de 85% de ses coûts au cours du trimestre n'aura donc pas été suffisante pour enrayer ce trou d'air. La compagnie détient néanmoins 3,9 milliards d'euros de liquidités.

A Paris, Atos (-1,71% à 73,72 euros) émerge parmi les plus fortes baisses de l'indice CAC 40, le spécialiste de la transformation numérique ayant dévoilé un flux de trésorerie disponible décevant. Il est ressorti négatif à hauteur de 172 millions d'euros au premier semestre contre 23 millions d'euros, un an auparavant. Le consensus s'élevait à - 40 millions d'euros. Atos explique cette dégradation par la diminution de l'excédent brut opérationnel, l'activité du groupe ayant été pénalisée par le Covid-19, et plusieurs effets négatifs sur le besoin en fonds de roulement.

Au premier semestre, Edenred (+0,48% à 43,51 euros) a généré un bénéfice net, part du groupe, en repli de 31,4% à 100 millions d'euros. L'Ebitda du groupe de services et de paiements a atteint 255 millions d'euros, en baisse de 12,8% en données organiques et de 17,8% en données publiées. Le revenu total est ressorti à 696 millions d'euros, en baisse de 4,8% en données comparables et de 10,4% en données publiées. Le chiffre d'affaires opérationnel a atteint 675 millions d'euros, en diminution de 4,6% en données comparables de 10,2% en données publiées.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo sur le climat des affaires en Allemagne est ressorti à 90,5 au mois de juillet, contre 86,3 (révisé de 86,2) en juin. Il bat ainsi le consensus qui attendait 89,3.

A 14h30 CET, les commandes de biens durables en juin seront publiées aux Etats-Unis.

Vers 12h05, l'euro gagne 0,45% à 1,1709 dollar.