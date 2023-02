Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés sans tendance claire

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent dans un fragile équilibre à mi-séance. Tandis que la Fed devrait limiter ce soir sa hausse de taux à 0,25 %, la prudence reste de mise pour cette première séance du mois de février rythmée par plusieurs indicateurs économiques. Dans la zone euro, la hausse des prix à la consommation a ralenti à 8,5% sur un an en première estimation de janvier, contre 9,2% en décembre. Le taux de chômage est ressorti à 6,6% au même niveau qu'en décembre. Vers midi, le CAC 40 cède 0,11% à 7074,40 points tandis que l'Eurostoxx50 grappille 0,09% à 4167,21 points.

En Europe, Vodafone figure parmi les plus fortes baisses au palmarès du Footsie 100, cédant 1,94% à 91,31 pence. Le groupe britannique de télécoms a fait état d'un ralentissement plus fort que prévu de la croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, la faute à des difficultés rencontrées en Allemagne, son principal marché, et en Espagne. L'opérateur a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 1,8% sur la période contre 2,5% au trimestre précédent.

A Paris, Orpea a annoncé ce jour avoir conclu un accord de principe aux termes duquel le groupement mené par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) détiendrait environ 50,2% du capital du groupe. Le titre a vécu un début de séance mouvementé, tombant à 4,75 euros avant de remonter jusqu'à 7,64 euros : cotant à 6,24 euros (-6,68%), l'action est lanterne rouge du SBF120. Elle avait été suspendue lundi. Le plan de restructuration comprend la conversion en capital de l'intégralité des dettes financières non sécurisées portées par la holding, à savoir 3,8 milliards d'euros.

Derichebourg progresse de 3,90% à 6,52 euros. L'opérateur global des services à l'environnement a enregistré une croissance de 12,4% de son chiffre d'affaires, à 1,07 milliard d'euros, au premier trimestre, clos fin décembre, de l'exercice 2022-2023. Cette hausse intègre la contribution des centres de recyclage du groupe Ecore. L'Ebitda courant s'établit à 85,9 millions d'euros, chiffre légèrement inférieur à celui de l'an passé (90,1 millions d'euros).

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des directeurs d’achat est ressorti à 50,5 pour le mois de janvier en France contre un consensus de 50,8 après 49,2 en décembre, a indiqué S&P Global. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat est ressorti à 47,3 en janvier contre un consensus de 47 après 47,1 le mois précédent. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

La contraction du secteur manufacturier de la zone euro a été conforme aux attentes en janvier. L'indice des directeurs d'achat est ressorti à 48,8. Il s'était élevé à 47,8 en décembre. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur.

Le taux de chômage en zone euro s'est établi à 6,6% pour le mois de janvier, au même niveau que le mois précédent. Il était attendu à 6,5% par les analystes.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro estimé par Eurostat en janvier ressort à 8,5% contre 9% de consensus après 9,2% en décembre. Par ailleurs, l'inflation annuelle "core", qui exclut les éléments les plus volatiles, s'établit à 5,2% contre une prévision moyenne de 5,4% après 5,2% en décembre. Sur un mois, l'indice des prix calculé aux normes européennes (IPCH) a baissé de 0,4%, comme en décembre, a précisé l'institut européen de la statistique.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en janvier sera divulguée à 14h15.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier en janvier sera connu à 15h45.

Les dépenses de construction en décembre, le rapport Jolts sur les nouvelles offres d'emploi en décembre et l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur manufacturier en janvier seront dévoilés à 16h00.

L'évolution hebdomadaire des stocks de produits pétroliers sera connue à 16h30.

La décision de politique monétaire de la Fed sera annoncée à 20h00.

Vers midi, l'euro gagne 0,21% à 1,0889 dollar.