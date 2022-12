Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés sans direction claire

(AOF) - Les marchés actions européens sont orientés à la baisse à mi-séance après des indicateurs économiques meilleurs qu'attendu hier aux Etats-Unis qui ont relancé les spéculations sur la durée du cycle de remontée des taux d'intérêt. Par ailleurs, les investisseurs continuent d’espérer une reprise de l’économie chinoise à la faveur d’un assouplissement de la politique zéro Covid, de nouveaux allègements pouvant être annoncés ce mercredi. Au chapitre des valeurs, ADP accuse la plus forte baisse du SBF 120. Vers midi, le CAC 40 cède 0,38% à 6 671 points et l'Eurostoxx 50 perd 0,22% à 3 947 points.

A Paris, Quadient perd plus de 15% à 12,33 euros, affichant la plus forte baisse de l'indice SBF 120. Le groupe dégringole en bourse après avoir enregistré une faible croissance organique au troisième trimestre, qui l’a contraint à abaisser ses objectifs financiers pour l'année 2022. Il table désormais sur une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à 1% pour l'exercice en cours, et une baisse de son résultat opérationnel (Ebit) " dans le bas de la fourchette à un chiffre ", en données organiques.

ADP affiche une des plus fortes baisses du SBF 120, perdant 13,11% à 128,30 euros, soit un plus bas depuis fin octobre. Le spécialiste de la gestion d'aéroports a fait savoir que Royal Schiphol Group (RSG) avait cédé sa participation résiduelle de 3,91 % dans son capital dans le cadre d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels, et que RSG rachèterait la part de son capital détenue par ADP pour environ 420 millions d'euros. Le prix de cession obtenu par RSG, 133 euros par action, déçoit les analystes car il fait ressortir une décote de 10% sur le cours de clôture de lundi.

Catana Group (+ 4,10% à 6,09 euros) a fait état d'une nouvelle progression significative de 70% de son résultat opérationnel (23,8 millions d'euros, soit 16% de son activité) malgré les perturbations industrielles Opérant depuis plus de deux ans dans un contexte peu prévisible (COVID 19 et ses confinements, pénuries mondiales de composants, hyperinflation, guerre en Ukraine), le spécialiste des navires de plaisance a enregistré un résultat net part du groupe à 15,9 millions d'euros soit près de 11% du chiffre d'affaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les commandes à l’industrie ont enregistré une hausse de 0,8% en Allemagne en octobre a annoncé Destatis, l’office fédéral de la statistique. Elles étaient anticipées en hausse de 0,1% par les économistes interrogés par Reuters, après -4% en septembre (révisé à -2,9%).

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en octobre sera connue à 14h30.

Vers midi, l'euro gagne 0,03% à 1,0499 dollar.