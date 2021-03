Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés nerveux après les nouvelles restrictions en France

Après une ouverture en forte baisse, le titre Maisons du Monde s'est repris ce matin à la bourse de Paris: malgré les annonces hier soir d'un nouveau confinement d'au moins un mois dans plusieurs régions françaises, l'enseigne d'ameublement et de décoration progresse désormais de 0,78% à 18,02 euros. Selon Berenberg, ces nouvelles mesures gouvernementales pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sont susceptibles de "déclencher dans l'ensemble une augmentation de la demande de meubles, car les clients passeront plus de temps à la maison".

L'American Dream continue à exercer ses charmes sur les entreprises européennes. Alstom en est l'illustration du jour. Le géant européen du ferroviaire vient de décrocher un contrat de 650 millions d'euros auprès de Metra, le système de trains de banlieue de l'agglomération de Chicago desservant la ville de Chicago et les banlieues environnantes. Alstom (+1,6% à 41,40 euros) lui fournira 200 voitures réversibles pour trains périurbains multiniveaux. Cette commande initiale fait partie d'un mega deal portant sur un maximum de 500 voitures, soit 1,8 milliard de dollars au total.

(AOF) - La plupart des indices européens sont orientés à la baisse ce vendredi. Alors qu'une "troisième vague" de Covid-19 traverse le Vieux Continent, la France a décidé hier soir de durcir les mesures de restriction pour un tiers de sa population, alors que l'Allemagne envisage elle aussi de sévir. Dans le même temps, les rendements obligataires sont orientés à la baisse (-2 points de base pour le 10 ans américain et -4,5 pour le 10 ans allemand en fin de matinée) alors que les cours du pétrole remontent. A la mi-séance, le CAC 40 cède 0,25% à 6 047,65 pts, et l'Euro Stoxx 50, 0,39% à 3 852,32 pts.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.