Analyse mi-séance AOF France / Europe - Des marchés en petite hausse ; Teleperformance mal en point

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé la première séance de la semaine dans le vert. Alors que la saison des résultats touche à sa fin, les investisseurs prendront connaissance cette semaine des statistiques sur les prix à la consommation en Chine, aux Etats-Unis et dans la zone euro. Coté valeurs, Teleperformance a occupé la dernière place du CAC 40 après une dégradation de Goldman Sachs. A l'inverse, PostNL a grimpé à la Bourse d'Amsterdam grâce au relèvement de ses perspectives annuelles. Le CAC 40 a gagné 0,06% à 7 319,76 points et l'Eurostoxx 50 a progressé de 0,11% à 4 337,67 points.

Entreprise néerlandaise spécialisée dans les postes, PostNL a gagné 8,88% à 1,99 euro à la Bourse d'Amsterdam après avoir présenté de bons résultats au second trimestre 2023. Sur cette période, le groupe a dégagé un Ebit normalisé en hausse de 80% à 18 millions d'euros contre 10 millions d'euros au second trimestre 2022. Il a dégagé un bénéfice de 11 millions d'euros après une perte de 11 millions d'euros au trimestre précédent. Son bénéfice d'exploitation est passé de 9 à 17 millions d'euros en un an tandis que ses revenus ont augmenté de 3% à 771 millions d'euros.

Teleperformance a affiché le plus fort repli de l'indice phare de la place parisienne, fléchissant de 2,37% à 125,55 euros. Le spécialiste de la gestion des centres d'appels, dans le vert lors des deux précédentes séances, est pénalisé par une note de Goldman Sachs qui a dégradé le titre d' "Acheter " à " Neutre " tout en réduisant sa cible de 265 à 160 euros. Le broker justifie cette décision en pointant la volatilité persistante des conditions macroéconomiques et leur impact sur les volumes et la visibilité des revenus.

Poujoulat (-1,16% à 25,50 euros) a dégagé un chiffre d'affaires du premier trimestre, en progression de 8,5% à 75,68 millions d'euros, par rapport à la même période l'an passé. Frédéric Coirier, Pdg du spécialiste des conduits de cheminée , a déclaré : " Les résultats de ce premier trimestre nous permettent de réaffirmer nos objectifs initiaux de croissance situés entre 5 et 7% du chiffre d'affaires, après un exercice 2022/2023 exceptionnel. Toutefois, nous restons vigilants quant à l'évolution du marché immobilier qui pourrait nous impacter dans la branche " conduits de cheminée ".

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle a baissé de 1,5% en juin en Allemagne alors qu'elle était attendue à -0,5% contre -0,1% en mai, a indiqué Destatis.

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs et établit des perspectives économiques sur les six prochains mois pour la zone euro, ressort à -18,9 en juillet, contre un consensus de -23,4 et après -22,5 le mois précédent.

Vers 17h30, l'euro recule de 0,24% à 1,1002 dollar.