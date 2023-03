Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés en légère hausse avant l'inflation américaine

A la suite du Conseil de surveillance qui s'est tenu le 8 mars dernier, Vivendi (-0,47% à 9,40 euros) annonce avoir reçu plusieurs offres pour la cession de l'intégralité du capital d'Editis. Après examen de ces offres, le Directoire de Vivendi a décidé d'entrer en négociations exclusives avec International Media Invest a.s. (IMI), filiale de la holding tchèque CMI fondée par Daniel Kretinsky. Cette opération envisagée devra être acceptée par la Commission européenne et fera l'objet des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Plus forte hausse de l'indice SBF 120 à mi-séance, l'action Icade bondit de 4,95% à 48,78 euros à la faveur de la cession d'Icade Santé à Primonial REIM. Icade Santé devait être initialement introduite en Bourse, mais l'opération avait été ajournée en octobre 2021 en raison des conditions de marché. La première étape de l'opération consiste en la cession par Icade de 64% de sa participation dans Icade Santé pour un montant de 1,4 milliard d'euros.

L'assureur italien Generali (+3,06% à 18,34 euros) a dégagé un bénéfice net de 2,9 milliards d'euros en 2022, en hausse de 2,3%. Sur cette période, son bénéfice opérationnel est en hausse de 11,2% à 6,5 milliards d'euros, soit le plus élevé de son histoire, grâce à la croissance des segments assurance-vie (+25,1%) et dommages (+1,7%). Les flux de trésorerie nets s'élèvent à 2,9 milliards d'euros (contre 2,6 milliards d'euros pour l'exercice 2021), principalement en raison de l'augmentation des transferts de fonds. Il affiche une collecte nette de 8,7 milliards d'euros en assurance vie.

(AOF) - Dans le rouge hier, les Bourses européennes se redressent un peu. Les marchés ont été secoués après l'effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank (SVB). Les banques ont souffert des craintes de contagion malgré les mesures de soutien au secteur prises par les autorités américaines. Icade bondit au SBF 120 à la faveur de la cession d’Icade Santé à Primonial REIM. Les investisseurs seront attentifs cet après-midi à la publication des chiffres mensuels de l'inflation américaine. Vers 12h, le CAC 40 et l'Eurostoxx gagnent respectivement 0,06% à 7 015 points et 0,36% à 4 111 points.

