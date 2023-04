Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés en bonne posture

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril et le stock des entreprises en février seront communiqués à 16h00.

Aux Etats-Unis, les ventes au détail en mars seront connues à 14h30 et la production industrielle et taux d'utilisation des capacités de production en février à 15h15.

L'indice des prix à la consommation (IPC) en France a atteint 5,7% en mars en rythme annuel, selon les données définitives publiées vendredi par l'Insee, contre une première estimation à 5,6% après 6,3% en février. Aussi, l'évolution sur un an de l'indice des prix harmonisé selon les normes européennes (IPCH) - qui permet des comparaisons avec les autres pays de la zone euro - a été révisée en hausse de 0,1 point, à 6,7% après 7,3% en février. Sur un mois, le taux d'inflation de mars a été revu à la hausse, à 0,9%, contre une première estimation de 0,8% après 1% en février.

Le titre Alstom (-2,74% à 21,98 euros) affiche la plus forte baisse du CAC 40 suite à une dégradation de la Deutsche Bank. La banque allemande abaisse sa recommandation à " Conserver " avec un objectif de cours inchangé à 30 euros. L'analyste ajoute que si la confiance des investisseurs en Laurent Martinez a pu être affectée par les difficultés du processus de due diligence sur l'acquisition de Bombardier Transport et par les problèmes de flux de trésorerie en ont découlé, son départ crée des incertitudes supplémentaires. Elles concernent notamment le maintien des objectifs financiers.

Figurant parmi les plus fortes hausses du CAC 40, Hermès gagne 0,79% à 1960,80 euros à la faveur d'une solide performance au premier trimestre 2023. Le groupe de luxe, qui avait déjà bénéficié hier de la publication brillante de LVMH, affiche une capitalisation supérieure à 200 milliards d'euros. Entre janvier et mars, ses ventes ont bondi de 23% à taux de change constants, à 3,38 milliards d'euros. Le consensus Bloomberg s'élevait à 16%. L'activité a progressé fortement dans les magasins du groupe : +23 % à taux de change constants.

TomTom gagne 5,74% à 8,02 euros à la Bourse d'Amsterdam ; le spécialiste des outils d'aide à la navigation terrestre (GPS) ayant renoué avec les profits au premier trimestre. Sur cette période, le groupe a généré un résultat net de 3 millions d'euros contre une perte de 21,5 millions d'euros, un an auparavant. TomTom a réduit ses pertes grâce à une progression de 10% de ses revenus à 141 millions d'euros alors que le marché visait 131,6 millions d'euros. Le résultat brut a, lui, augmenté de 11% à 120,7 millions d'euros, dépassant le consensus de 110,9 millions d'euros.

(AOF) - Les marchés européens sont orientés à la hausse, l'indice phare de la place parisienne ayant décroché lors des premiers échanges un nouveau record pour le quatrième jour de suite, à 7 507,79 points. Une performance rendue possible par la solidité du secteur du luxe, poids lourd de la cote. Hermès (+0,89%) est au rendez-vous tout comme Kering, plus forte hausse (+1,42%). Ce vendredi signe le coup d'envoi des publications financières des grandes banques américaines. Vers midi, le CAC 40 a glané 0,25% à 7 499 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,23% à 4 373 points.

