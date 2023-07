Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés en berne plombés par la faible croissance chinoise

(AOF) - Les marchés européens sont orientés en baisse ce lundi après avoir pris connaissance de la faible croissance de l'économie chinoise au deuxième trimestre. Cette statistique a particulièrement affecté les valeurs du luxe. Dans le même temps, LVMH et consorts pâtissent également de la chute de Richemont, le groupe suisse propriétaire de la marque Cartier ayant dévoilé un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Vers midi, le CAC 40, qui restait sur six séances consécutives de hausse, reflue de 1,24% à 7 282,74 points tandis que l'EuroStoxx50 fléchit de 0,90% à 4 360, 34 points.

En Europe, Richemont , plus forte baisse de l'indice suisse SMI, chute de 9,13% à 139,95 francs suisses et entraîne dans son sillage LVMH (-4,52% à 852 euros), Hermès (-4,58% à 1905 euros) et Kering (-1,98% à 490,10 euros) après la publication d'un activité décevante sur le trimestre à fin juin. La croissance plus faible que prévu en Chine (6,3%) au deuxième trimestre pèse aussi sur le secteur. Le groupe de luxe suisse a été pénalisé par la baisse de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis ; une zone géographique au centre des inquiétudes des spécialistes du luxe depuis plusieurs mois.

A Paris , Casino, dont l'action a gagné 4,24% sur les cinq derniers jours, a vu sa cotation suspendue ce lundi à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis, a fait savoir Euronext. Le trio Zouari-Niel-Pigasse regroupé dans 3F a indiqué hier ne pas avoir déposé d’offre de reprise de Casino, refusant de participer à un " process biaisé ", estimant que le distributeur a déjà choisi son repreneur. Le duo Kretinsky-Fimalac est donc désormais seul en lice.

Forvia (+0,86% à 23,54 euros ) est en hausse après le relèvement de l'objectif de cours de Berenberg, de 25 à 28 euros, qui reste à l'Achat. L'équipementier automobile bénéficie d'anticipations positives pour ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre qui seront présentés le 27 juillet. Selon le broker le titre " combine des fondamentaux attrayants à long terme avec un profil de marge et de trésorerie relativement défensif à court terme " et conserve un potentiel de hausse malgré une performance déjà forte depuis le début de l'année.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La Chine a enregistré une croissance annuelle de 6,3% au deuxième trimestre, enregistrant une accélération plus faible que prévu (+7,3%) après une hausse de 4,5% du PIB au premier trimestre.

Aux Etats-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de New-York en juillet sera communiqué à 14h30.

Vers midi, l'euro cède 0,07% à 1,241 dollar.