Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des marchés bien lancés qui gardent un œil outre-Atlantique

(AOF) - Les marchés européens sont bien orientés à l’orée d’une semaine où les investisseurs seront particulièrement attentifs à l’inflation aux Etats-Unis et à la façon dont la banque centrale américaine (Fed) la prendra en compte pour définir sa politique monétaire. Alors que la saison des résultats arrive à son terme, Veolia et Faurecia se portent bien à l'inverse de Sanofi et Ubisoft. Le CAC 40 progresse de 0,83% à 6 526,12 points tout comme l'EuroStoxx 50 qui gagne 0,63% à 3 748,89 points.

En Europe, Siemens Energy perd 2,48 % à 16,13 euros (marché Xetra) après avoir annoncé une perte nette plus importante que prévu en 2022. La raison : une charge d'environ 200 millions d'euros liée à la restructuration de ses activités en Russie. La société, qui assure la maintenance des turbines de la station de compression Portovaya de Nord Stream 1, a déclaré que sa perte nette annuelle dépasserait celle de 2021, qui était de 560 millions d'euros, en raison de cette charge présentée comme un élément exceptionnel.

A Paris, Veolia gagne 1,63 % à 24,38 euros, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice parisien. Le groupe de services à l'environnement a annoncé la signature d’une promesse unilatérale d’achat par laquelle Macquarie Asset Management s’engage irrévocablement à acquérir 100% du capital de Suez Recycling and Recovery UK Group Holdings Ltd, regroupant les activités de déchets de Suez au Royaume-Uni.

Le titre de l'équipementier automobile Faurecia (+4,03 % à 17,16 %) est en tête du peloton de l'indice SBF 120. La nouvelle entité Forvia, née au début de l'année du rapprochement entre Faurecia et le groupe allemand Hella, a récemment annoncé avoir obtenu un prêt de 315 millions d'euros, d'une maturité de 7 ans, de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI). Ce prêt s'inscrit dans le cadre du programme de financement partiel de "nos investissements dans le domaine de l'hydrogène et dans le cadre de la diversification de notre base investisseurs", a indiqué l'industriel dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Sentix, qui mesure le sentiment des investisseurs en zone euro, est ressorti à -25,2 contre un consensus de -24,7 après -26,4 en juillet.

A la mi-séance, l'euro gagne 0,02% à 1,0186 dollar.