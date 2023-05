Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des indices sous pression

(AOF) - Les marchés européens sont orientés dans le rouge à mi-séance à l'exception du Footsie britannique. Le dossier de la dette américaine reste toujours sur la table alors que la croissance du secteur privé dans la zone euro a ralenti un peu plus que prévu en mai, selon S&P Global. Au chapitre des valeurs, la cotation de Casino a été suspendue à la demande de la société et jusqu'à nouvel ordre. Société Générale est bien orientée après la finalisation du rachat par sa filiale ALD de LeasePlan. Le CAC 40 cède 0,94% à 7 407,90 points tandis que l'EuroStoxx50 perd 0,55% à 4 361,39 points.

En Europe, BT Group fléchit de 0,17% à 147,65 pence après l'annonce du propriétaire d'Altice d'augmenter sa participation au capital de l'opérateur historique britannique. Avec le rachat de 650 millions de nouvelles actions, Patrick Drahi en détient désormais 24,5%, soit deux fois plus que le deuxième actionnaire, Deutsche Telekom. Le magnat milliardaire des télécommunications, qui est arrivé au capital de BT en juin 2021 avec une prise de participation de 12% avant de monter à 18% quelques mois plus tard, n'a pas l'intention de procéder à une OPA complète de l'opérateur britannique.

A Paris, Société Générale affiche la deuxième plus forte hausse du CAC 40 (+2,57% à 23,96 euros) après avoir annoncé hier l'acquisition de 100% du capital de LeasePlan (multinationale néerlandaise spécialisée dans la gestion de parcs de véhicules) via sa filiale ALD Automotive. L'opération a été finalisée auprès d’un consortium mené par TDR Capital. La combinaison des activités d’ALD et de LeasePlan a vocation à créer le leader mondial dans les solutions de mobilité durable. En Bourse, ALD gagne 1,66% à 11,62 euros.

" En donnant carte blanche au groupement mené par la CDC, vous pourriez être à l'origine d'une nouvelle normalité qui transformera la Place de Paris en ‘Far West' ". C'est ce qu'affirme une " lettre ouverte " adressée à l'AMF par Adamo, l'association des actionnaires minoritaires d' Orpea, après une manifestation organisée ce 23 mai devant le siège de l'Autorité contre l'éventualité d'une dérogation accordée au groupement, qui le dispenserait de lancer une OPA sur le groupe de maisons de retraite. L'action Orpea (+3,29% à 2,29 euros) s'affiche parmi les plus fortes hausses du SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, le PMI manufacturier est ressorti en mai à 46,1 après 45,6 en avril, en premières estimations, a annoncé S&P Global. Il était attendu à 46. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 52,8 après 54,6. Il était attendu à 54,2. Quant au Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, il est ressorti à 51,4 en mai après 52,4 en avril. Il était attendu à 52,3.

En Allemagne, l'activité dans le secteur privé a été plus forte que prévu en avril, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressortie à 54,3 en mai, après 54,2 en avril. Il était attendu à 53,5. Le PMI manufacturier est ressorti en mai à 42,9 après 44,5 en avril, a annoncé S&P Global. Il était attendu à 45. Le PMI des services s'établit, pour sa part, à 57,8 après 56 en avril. Il était attendu à 55,5.

En zone euro, l'indice composite des directeurs d'achats (PMI), qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,3 en mai, après 54,1 en avril, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 53,7. Le PMI manufacturier s'établit à 44,6 en mai contre un consensus de 46,2 après 45,8 en avril. Un PMI sous 50 signale une contraction du secteur. Le PMI pour les services est ressorti à 55,9 contre un consensus de 55,6 après 56,2 en avril.

Aux Etats-Unis, les premières estimations des indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en mai seront communiquées à 15h45 tandis que les ventes de logements neufs en avril seront annoncées à 16h00.

A la mi-séance, l'euro perd 0,24% à 1,0788 dollar.