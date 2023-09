Analyse mi-séance AOF France/Europe - Des indices sans direction claire avant l'inflation US et la BCE

(AOF) - Les marchés européens s'inscrivent en ordre dispersé. Seule statistique majeure du jour, l’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands est ressorti meilleur qu'attendu en septembre. Ce mardi, l'attentisme des investisseurs devrait s'imposer avant la publication de l'inflation aux Etats-Unis en août mercredi et la décision de politique monétaire de la BCE jeudi. Côté valeurs, SES-imagotag brille de mille feux dans le sillage de sa publication semestrielle. Vers midi, le CAC 40 fléchit de 0,36% à 7 252 points tandis que l'EuroStoxx 50 grappille 0,06% à 4239 points.

En Europe, AB Foods , maison-mère de Primark, s'adjuge 5,35% à 2 108 pence à la bourse londonienne. La multinationale britannique, qui possède également une importante activité d'épicerie ( thé Twinings, les céréales Jordans et les boissons Ovomaltine), a relevé ce mardi ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année, pour la deuxième fois en quatre mois. Son bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice 2023 devrait désormais être "modérément supérieur" aux 1,44 milliard de livres sterling de l'exercice précédent pour l'ensemble du groupe, et "fortement supérieur" pour la division alimentaire.

SES-imagotag (+12,19% à 125,20 euros) domine aisément l'indice SBF 120 grâce à une publication semestrielle marquée par une forte croissance de ses profits et un free cash-flow positif. Relevant également la confirmation des objectifs 2023 et 2024, Invest Securities s’interroge : « De quoi définitivement rassurer et mettre derrière soi les attaques de Gotham Research ? ». Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique est l’objet d’attaques du vendeur à découvert depuis fin juin. SES-imagotag perd plus de 25% sur 3 mois.

L'Oréal (-1,36% à 401,60 euros) accuse l'une des plus fortes baisses du CAC 40. Deutsche Bank a abaissé sa recommandation sur le titre à Vendre réduisant son objectif de cours de 385 à 350 euros. " Bien que L'Oréal soit une entreprise très innovante qui affiche des marges brutes et une rentabilité attrayantes, nous sommes de plus en plus préoccupés concernant la Chine dont la croissance sera plus lente que prévu à moyen terme ".

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à -11,4 en septembre, à comparer avec un consensus de -15 et -12,3 en août.

A la mi-séance, l'euro fléchit de 0,30% à 1,0722 dollar.