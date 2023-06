Analyse mi-séance AOF France / Europe - Des indices européens proches de l'équilibre, Accor et Kering en légère hausse

(AOF) - Les Bourses européennes sont proches de l'équilibre à mi-séance. Coté valeurs, Accor progresse légèrement après avoir revu à la hausse ses perspectives 2023. Kering est dans le vert suite à l’acquisition de Creed. Au forum annuel organisé par la BCE à Sintra au Portugal, Christine Lagarde a annoncé que l'inflation dans la zone euro est entrée dans une nouvelle phase qui risque de durer un certain temps, obligeant la BCE à poursuivre la remontée de ses taux d'intérêt. Vers 12h, le CAC 40 recule légèrement de 0,04% à 7 181,68 points et l'Eurostoxx 50 gagne 0,13% à 4 285,93 points.

Accor (+0,18% à 32,58 euros) tient aujourd'hui une Journée Investisseurs : le groupe hôtelier prévoit désormais un revenu par chambre disponible (RevPAR), indicateur clé du secteur, en hausse de 15 à 20% en 2023. Il table également sur EBE (excédent brut d'exploitation) compris entre 920 et 960 millions d'euros. Accor table sur une croissance annualisée entre 9% et 12% de son EBE entre 2023 et 2027 et de 3% à 4% de son RevPAR sur la période. La progression de l'EBE sera tirée par la division Luxe & Lifestyle, qui devrait afficher une croissance comprise entre 15% et 20%.

Kering figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 gagnant 0,76% à 506,20 euros après que sa division beauté a signé un accord pour l'acquisition de Creed, une maison de parfums de luxe. Cet accord a été trouvé auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel président de l'entreprise Creed. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été dévoilés. En Bourse, les valeurs du luxe sont bien orientés au lendemain de l'officialisation de cette acquisition par le groupe de luxe mondial : LVMH progresse de 0,93% et Hermès gagne 0,24%.

Le groupe Trigano (-6,19% à 125,70 euros) affiche la plus forte baisse du SBF 120 au lendemain de la présentation de revenus trimestriels décevants. Son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022/23 s'est élevé à 1,03 milliard d'euros, en hausse de 12,3% sur un an , " grâce à la bonne progression des ventes de camping-cars " (+19,8%). Cette progression est inférieure de 2% à l'anticipation de Kepler Chevreux. Pour sa part, Berenberg souligne la faiblesse des Equipement des loisirs, en baisse de 17,6% en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en mai seront dévoilées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers en avril sera dévoilé à 15h.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs du Conference Board en juin et les ventes de logements neufs en mai seront communiquées à 16h.

Vers 12h, l'euro gagne 0,33% à 1,0944 dollar.