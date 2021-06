Analyse mi-séance AOF France/Europe - Début de semaine prudent pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent en légère baisse à la mi-journée, dans un contexte où manquent les catalyseurs haussiers. Les investisseurs manifestent également une certaine prudence devant la progression du variant Delta et la possibilité que la Fed resserre sa politique monétaire plus tôt que prévu. Côté valeurs, McPhy fait les frais d'une fuite de potasse en Allemagne et Ipsen des résultats contrastés d'une étude sur Cabometyx. Vers 11h45, le CAC 40 recule de 0,35% à 6 599,56 points et l'EuroStoxx 50 perd 0,35% à 4 106,26 points.

Burberry chute de 6,22% à 2 110 pence sur la place de Londres. Le directeur général du groupe de luxe britannique, Marco Gobbetti a déclaré qu'il quitterait la société à la fin de l'année pour occuper le même poste chez le maroquinier Salvatore Ferragamo. Burberry cherche un successeur. A la Bourse de Milan, Salvatore Ferragamo gagne 2% à 19,695 euros. Ancien PDG de Givenchy et de Céline, Marco Gobbetti est arrivé aux commandes de Burberry en juillet 2017 avec pour mission de relancer la marque au tartan, en perte de vitesse par rapport aux géants Louis Vuitton, Chanel, Gucci et Hermès.

Renault (-0,33% à 35,14 euros) a finalement dévoilé officiellement sa stratégie pour la conception et la production en France de batteries destinées à ses véhicules électriques. Cela se matérialise par la signature de deux partenariats d'envergure. Le premier est conclu avec Envision AESC, filiale japonaise du groupe chinois Envision, pour l'implantation d'une gigafactory à Douai, à proximité de Renault ElectriCity. Envision AESC investira jusqu'à 2 milliards d'euros pour produire des batteries de dernière technologie, notamment pour la future R5.

McPhy (-4,95% à 20,74 euros), spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), a annoncé vendredi soir avoir été informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur qui s'est produite le jeudi 24 juin 2021 à la centrale électrique de Grenzach-Wyhlen en Allemagne, exploitée par EnergieDienst. Une formation de fumée a déclenché le système d'alarme incendie. Ce déclenchement a entraîné l'arrêt automatique des installations et l'activation du mode sécurité de l'unité.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers 11h45, l'euro grappille 0,05% à 1,1942 dollar.