Analyse mi-séance AOF France/Europe - Début de semaine prudent, la Chine inquiète de nouveau

(AOF) - Les marchés actions européens réduisent un peu leurs pertes à l'approche de la mi-séance dans le sillage des futures sur indices à Wall Street. Les investisseurs restent prudents dans la perspective d'une nouvelle hausse des taux de la Fed dans quinze jours et du début de la saison des résultats d'entreprises aux Etats-Unis, ce jeudi. Par ailleurs, la pandémie frappe de nouveau la Chine qui vient d'annoncer de nouvelles restrictions sanitaires, renforçant la crainte d'une récession. Vers midi, le CAC 40 cède 0,8% à 5 982,88 points. L'Euro Stoxx 50 perd 0,69% à 3 482,33 points.

Un nouvel acteur de l'expérience dédiée aux voyageurs prend son envol avec le rapprochement annoncé ce jour aux marchés du Suisse Dufry (+7,78% à 33,67 franc suisses) et de l'Italien Autogrill (- 7,56% à 6,33 euros) contrôlé par la famille Benetton via sa sa holding Edizione.

STMicroelectronics (+0,52% à 30,99 euros) affiche l’une des rares progressions de l’indice CAC 40, soutenu par l’annonce de la création d'une nouvelle unité de fabrication de semi-conducteurs en France. Elle « représente plus de 5,7 milliards d’euros d’investissement et entrainera la création de plus de 1 000 emplois », a révélé l’Elysée. Pour sa construction, ce site de production bénéficiera d’un « soutien financier important » de la part de l'État français. Cet investissement a été présenté dans le cadre du sommet Choose France, destiné à promouvoir l'attractivité de l'Hexagone.

Teleperformance (-0,84 % à 307,4 euros) dévoilera ses résultats semestriels le 27 juillet prochain. Midcap affiche sa confiance. "Le repli de plus de 20 % du titre depuis le début de l'année est une occasion de se positionner à long terme sur le titre", considère le broker qui a revenu à la hausse son objectif de cours à 413 euros contre 310 euros auparavant.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur n'est attendu.

Vers midi, l'euro cède 0,65% à 1,0122 dollar.