(AOF) - Une brise printanière souffle sur les Bourses européennes qui évoluent en nette hausse pour cette première journée du mois de mars. Les tensions sur les taux, qui suscitaient récemment la crainte des investisseurs, s'apaisent. Le rendement du Bund allemand à 10 ans perd ainsi 4 points à -0,30%. En parallèle, les investisseurs saluent l'adoption par la Chambre des Représentants du plan de relance de Joe Biden, ainsi que la solide croissance du secteur manufacturier dans la zone euro en février. Vers 11h45, le CAC 40 gagne 1,50% à 5 788,76 points et l'EuroStoxx 50 prend 1,41% à 3 687,15 points.

Le spécialiste des périphériques informatiques Logitech (+0,60% à 97,60 francs suisses) a relevé ses objectifs annuels pour la deuxième fois en un mois et demi. Il cible un résultat opérationnel ajusté de 1,1 milliard de dollars pour des revenus annuels en progression de 63% à taux de change constants. Logitech tablait auparavant respectivement sur 1,05 milliard de dollars et une progression de 57% à 60%.

Danone gagne 1,88% à 57,52 euros, soutenu par la promesse de redistribuer 850 millions d'euros à ses actionnaires. Face à la pression de deux fonds Artisan Partners, qui détient 3 % du capital, et l'activiste Bluebell Capital, qui détient moins de 1 %, le groupe agroalimentaire français accélère la revue stratégique complète de son portefeuille décidée en octobre dernier. Hier, il a annoncé la conclusion d'un accord en vue détenir directement sa participation de 9,8% dans le groupe laitier chinois Mengniu.

Genfit (-0,33% à 4,26 euros) a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 0,765 million d'euros contre 31 millions un an plus tôt. Sa trésorerie s'élève à 171 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette position ne tient pas compte de l'opération de rachat d'une partie de ses Oceanes réalisée en janvier 2021 dans laquelle la société a engagé un montant de 47,48 millions d'euros. Le 30 septembre 2020, la biotech a annoncé son objectif de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 par rapport à ce qu'il était avant l'échec de son essai de phase 3 sur l'Elafibranor contre la Nash.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la France est finalement ressorti à 56,1 au mois de février 2021, contre une estimation flash de 55 et après 51,6 en janvier. « Les dernières données PMI mettent en évidence une forte croissance du secteur manufacturier français en février », a commenté Eliot Kerr, économiste à IHS Markit. Il s'agit en effet de sa plus forte croissance depuis janvier 2018.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour la zone euro est finalement ressorti à 57,9 au mois de février 2021, contre une estimation flash de 57,7 et après 54,8 en janvier. « Le secteur manufacturier fait de plus en plus figure de moteur principal de l'économie de la zone euro », a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

L'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour l'Allemagne est finalement ressorti à 60,7 au mois de février 2021, contre une estimation flash de 60,6 et après 57,1 en janvier. Il s'agit d'un plus haut de 37 mois. Si la croissance du secteur manufacturier a été solide en février, des tensions sont toutefois à signaler du côté de la chaîne d'approvisionnement.

En Allemagne, l'inflation de février (première estimation) est attendue à 14h. Aux Etats-Unis, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit pour février sera publié à 15h45. Suivront les dépenses de construction de janvier et l'ISM manufacturier de février à 16h.

Vers 11h45, l'euro recule de 0,17% à 1,2053 dollar.