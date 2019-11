Analyse mi-séance AOF France/Europe - Début de semaine en pente douce

La période est décidément fructueuse pour Airbus (-0,32% à 135,96 euros) qui vient de remporter un nouveau contrat géant. Ainsi, la compagnie aérienne basée à Dubaï, Emirates Airlines, a commandé à Airbus 50 appareils A350-900, la nouvelle génération d'avions à large fuselage. Cette importante commande (ferme) représente près de 16 milliards de dollars au prix catalogue. Les appareils sont équipés de moteurs Rolls-Royce Trent XWB et les premières livraisons sont attendues pour 2023. Ce contrat a été signé à l'occasion du Dubaï Airshow 2019, qui a débuté dimanche.

L'opérateur de la Bourse suisse, SIX Group AG, a dévoilé une offre de rachat de 2,84 milliards d'euros en numéraire sur son concurrent espagnol Bolsas y Mercados Españoles (BME), prenant de vitesse Euronext, qui a révélé ce matin être en discussion avec BME. L'action de ce dernier s'envole de 37,17% à 34,84 euros tandis qu'Euronext gagne 1,67% à 73,05 euros. Il y a un peu plus de 10 jours à l'occasion de ses résultats du troisième trimestre, le PDG d'Euronext, Stéphane Boujnah, avait démenti des rumeurs de presse sur un projet de fusion avec BME.

(AOF) - Les principaux marchés actions européens reculent légèrement en ce début de semaine. Les investisseurs attendent des preuves concrètes concernant les avancées des discussions commerciales sino-américaines. La date initialement envisagée pour la signature d'un accord, le week-end des 16 et 17 novembre, est passée, mais le sommet de l'Apec pendant laquelle elle devait avoir lieu avait été annulé en raison des troubles politiques au Chili. En Europe, la concentration dans le secteur des Bourses se poursuit, avec l'offre de rachat de BME par SIX. Vers 12h10, le CAC 40 perd 0,24% à 5 925 points.

