Analyse mi-séance AOF France/Europe - Début de semaine en hausse, Wall Street et Chine en soutien

(AOF) - Les Bourses européennes sont bien orientées. Wall Street a terminé vendredi en hausse après l’intervention de Jerome Powell : une poursuite de la hausse des taux dépendra des données économiques. Le marché bénéficie aussi de mesures de soutien aux Bourses en Chine, dont la division par 2 du droit de timbre sur les transactions boursières. A Paris, Luca de Meo, directeur général de Renault, a déclaré envisager d'introduire en Bourse sa filiale Ampère au printemps 2024. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 0,51% à 7 267 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,54% à 4 259 points.

En Europe, Thyssenkrupp Nucera qui gagne 1,05% à 6,85 euros, est " resté sur la voie de la croissance au troisième trimestre de l'exercice fiscal 2022/2023 en cours ". Le producteur d'équipements permettant la production d'hydrogène vert, affichant de solides résultats, a généré un bénéfice d'exploitation de 7 millions d'euros sur cette période, contre 4 millions d'euros il y a un an. Dans l'ensemble, les bénéfices d'exploitation des neuf premiers mois ont également augmenté de 77% pour atteindre 20 millions d'euros (contre 11 millions d'euros il y a un an).

A Paris, Renault (+1,14% à 36,82 euros) figure parmi les plus fortes hausses du CAC 40 alors qu’une introduction en Bourse d'Ampere pourrait avoir lieu au printemps 2024. C’est ce qu’a annoncé sur BFM TV Luca de Meo, directeur général de la marque au losange et patron de sa filiale dédiée aux logiciels et à l’électrique. Il a ajouté que le constructeur visait le 1er novembre 2023 pour que l'unité dédiée aux véhicules électriques soit scindée du reste de l'entreprise, en guise d'étape préparatoire à l’entrée en Bourse.

Valneva gagne 0,74% à 6,276 euros après avoir annoncé de premières données positives de Phase 3 concernant l'innocuité, chez les adolescents, de son candidat vaccin à dose unique contre le chikungunya (CHIKV), VLA1553. Les données d'immunogénicité de cet essai clinique devraient être disponibles en novembre 2023.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La masse monétaire M3 a reculé de 0,4% en juillet en rythme annuel en zone euro après avoir enregistré une hausse de 0,6% en juin. Elle était attendue stable.

La bourse de Londres est fermée en raison du summer bank holiday.

Vers 12 heures, l'euro gagne 0,11% à 1,0809 dollar.