Analyse mi-séance AOF France/Europe - Début de semaine dans le calme pour les Bourses européennes

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent proches de l'équilibre lundi à la mi-journée, les investisseurs reprenant leur souffle après les récents records décrochés des deux côtés de l'Atlantique. Si le climat général reste globalement favorable aux actifs risqués, grâce à la progression des campagnes de vaccination et aux politiques monétaires et budgétaires expansionnistes, l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Brésil et en Inde inquiète. Vers 11h50, le CAC 40 progresse de 0,24 % à 6 302,31 points tandis que l'EuroStoxx 50 s'effrite de 0,08 % à 4 029,63 points.

ABN Amro gagne 1,40% à 10,83 euros, la banque néerlandaise ayant accepté de verser 480 millions d'euros de pénalités pour mettre un terme à une enquête pour blanchiment d'argent. En revanche, Danske Bank recule de 0,89% à 122,40 couronnes danoises: son directeur général Chris Vogelzang ayant démissionné après avoir été nommé comme suspect par les autorités néerlandaises dans le cadre de l'enquête sur ABN Amro. Cet ancien cadre de la banque néerlandaise sera remplacé par le responsable des risques, Carsten Egeriis.

L'annonce a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du football: cette nuit, douze clubs de football anglais, espagnols et italiens, parmi les plus puissants et influents du monde du sport, ont officialisé la création d'une Super League européenne, un championnat semi-fermé réservé à l'élite du football du Vieux Continent, dans le but de concurrencer la Champion's League organisée par l'Union Européenne de Football Association (UEFA). Leur objectif commun: générer des revenus bien plus importants que ceux perçus actuellement par les compétitions historiques. Ce projet, qui était en préparation depuis plusieurs années, dope le titre de la Juventus de Turin, qui gagne 11,58% à la bourse de Milan, à 0,863 euro.

Faurecia a débuté l'année sous de bons auspices en dépassant les attentes du marché. Lors du premier trimestre, l'équipementier automobile a réalisé un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, en hausse de 8,9 % sur un an à données publiées et de +12,2 % à périmètre et taux de change constants. Le consensus visait 3,93 milliards d'euros. La croissance a été particulièrement forte en Chine, où les revenus ont dépassé les ventes pré-Covid du premier trimestre 2019. Après avoir pris jusqu'à 1,5 % dans les premiers échanges, le titre abandonne désormais 1,93 % à 47,65 euros sur la place de Paris.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur d'importance n'est attendu aujourd'hui.

Vers 11h50, l'euro progresse de 0,43% à 1,2035 dollar.