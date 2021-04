Analyse mi-séance AOF France/Europe - Début de semaine dans le calme pour les Bourses européennes

Eramet (+4,28% à 59,70 euros) a réalisé au premier trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros, en hausse de 8%, porté par la forte croissance de la division Mines et Métaux (+ 18%) et malgré le recul des ventes de la division Alliages Haute Performance. Le groupe français a souligné la bonne performance opérationnelle des activités minières historiques, sur un trimestre à la saisonnalité traditionnellement défavorable.

L'action Icade gagne 3,04% à 66,10 euros, débutant ainsi la semaine parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120, grâce à des chiffres trimestriels d'activité marqués par une forte reprise de la Promotion. S'agissant de ses activités de foncières, les revenus locatifs sont en hausse de 1,5% (-1,1% à périmètre constant) à 171,5 millions d'euros. Si pour la foncière Tertiaire, les revenus locatifs ont baissé de 0,6% à 89,3 millions d'euros, ils ont augmenté de 4,7% à 78,1 millions pour la foncière Santé. A périmètre constant, ils ont respectivement reculé de 2% et augmenté de 0,4%.

Lagardère domine l'indice SBF 120 grâce à un gain de 4,95% à 23,74 euros. Le groupe d'édition et de distribution a confirmé ce matin les rumeurs de presse du week-end, selon lesquelles il envisagerait un abandon du statut de société de commandite, qui permet à Arnaud Lagardère de garder le contrôle de l'entreprise fondée par son père en ne détenant que 7% des du capital. Une petite révolution alors que ce statut particulier est le sujet de vives critiques depuis plusieurs mois de la part de deux actionnaires majeurs: Vivendi et le fonds Amber.

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent proches de l'équilibre lundi à la mi-journée, les investisseurs se montrant attentistes à l'orée d'une semaine qui sera notamment marquée par la décision de politique monétaire de la Fed. En attendant, les opérateurs accueillent favorablement les publications d'Eramet et d'Icade. Lagardère se montre dominateur alors que la fin du statut de commandite est envisagé. Côté statistique, l'Ifo du climat des affaires a progressé moins que prévu en avril. Vers 11h45, le CAC 40 grappille 0,10% à 6 264,11 points et l'EuroStoxx 50, +0,09 % à 4 016,87 points.

