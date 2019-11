Analyse mi-séance AOF France/Europe - De nouvelles avancées dans les négociations commerciales soutiennent les Bourses

(AOF) - Les marchés européens prolongent leur tendance haussière, toujours soutenus par de bonnes nouvelles sur le commerce. Les négociations auraient fait des progrès, les Etats-Unis et la Chine se seraient mis d'accord pour lever les tarifs douaniers supplémentaires si un accord était trouvé, a indiqué un porte parole du ministère chinois du commerce. La séance est aussi animée par de nombreux résultats d'entreprises : Sodexo, ArcelorMittal, Nexans, Engie... Vers 12h00, le CAC 40 gagne 0,18% à 5 877 points et l'EuroStoxx50, 0,35% à 3701 points.

En hausse de 7,01% à 106,80 euros, Sodexo signe la plus forte progression du CAC 40 après la publication de résultats annuels solides. Le fournisseur des "services de qualité de vie" a un résultat net part du groupe de 665 millions d'euros sur la période, en hausse de 2,2%. Le résultat d'exploitation s'est établi à 1,2 milliard, soit une croissance de 6,4%. La marge d'exploitation est pour sa part stable à 5,5 % à taux de change courants et constants. Le chiffre d'affaires a lui atteint 21,954 milliards d'euros, en augmentation de 7,6%.

ArcelorMittal bondit de plus de 5% à 15,25 euros après la publication de ses résultats du troisième trimestre. Sur la période de trois mois close fin septembre, le premier sidérurgiste mondial a accusé une perte nette de 539 millions de dollars contre un bénéfice de 899 millions un an plus tôt. L'Ebitda a atteint, lui, 1,063 milliard dollars, en baisse de 61 %, pénalisé par le repli des prix de l'acier et par la hausse des coûts des matières premières. Les analystes tablaient sur 942 millions. Le chiffre d'affaires a reculé de 10,2 % à 16,634 milliards.

En repli de 3,42% à 14,395 euros, Engie accuse la plus forte baisse du CAC 40. Le groupe industriel énergétique français a publié ce matin des résultats neuf mois en accélération, conformément à ses attentes. Dans ce cadre, l'ex-GDF Suez a confirmé ses objectifs annuels. Au 30 septembre, le résultat opérationnel courant s'élève à 3,8 milliards d'euros, en hausse de 9% en brut et de 13,6% en organique.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'économie européenne semble se diriger vers une période prolongée de moindre croissance et de très faible inflation, a averti la Commission européenne. Cette dernière a réduit ses prévisions de croissance de la zone euro pour cette année et la suivante de respectivement 0,1 point à 1,1% et de 0,2 point à 1,2%. Elle devrait se stabiliser à ce niveau en 2021. Bruxelles souligne que " l'environnement extérieur est devenu beaucoup moins favorable et les incertitudes sont grandes ".

La Banque d'Angleterre rendra sa décision de politique monétaire à 13h.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,17% à 1,1089 dollar.