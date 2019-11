Analyse mi-séance AOF France/Europe - Calme plat, c'est Thanksgiving

(AOF) - Les marchés européens sont en légère baisse, Donald Trump ayant promulgué une loi soutenant les manifestants pro-démocratie à Hong-Kong, provoquant l'ire de Pékin. La Chine a menacé de prendre des mesures de représailles si les États-Unis ne changent pas de cap. Ces développements pourraient compliquer la signature d'un accord commercial. Cette séance est marquée par l'absence des investisseurs américains, qui fêteront Thanksgiving à la maison. Vers midi, le CAC 40 abandonne 0,18% à 5 916,28 points. L'Euro Stoxx 50 recule de 0,23% à 3 704,47 points.

Pénalisé par la situation à Hong Kong, Rémy Cointreau a dévoilé ce matin des résultats trimestriels plus dégradés que prévu et des objectifs annuels prudents. En Bourse, la sanction est nette. Vers midi, le titre du fabricant français de cognac recule de plus de 3% à 116,40 euros. Sur la période close fin septembre, Rémy Cointreau a enregistré un résultat net part du groupe, hors éléments non-récurrents, de 84,6 millions d'euros en repli de 5,6%. Le marché était plus optimiste puisqu'il tablait sur 94 millions.

SES-imagotag (+4,83% à 31,5 euros) se distingue après avoir remporté un contrat de 100 millions de dollars aux Etats-Unis. Le groupe français a été sélectionné en tant que fournisseur exclusif d'étiquettes électroniques par une enseigne leader aux Etats-Unis. Le nom de cette dernière n'a pas été dévoilé. Dans le détail, le contrat prévoit un déploiement de la plateforme " Vusion " dans plus de 1 000 magasins sur 4 ans.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice du climat des affaires en zone euro pour novembre est ressorti à -0,23 contre un consensus de -0,14 après -0,2 en octobre. L'indice du sentiment économique s'est établi à 101,3 contre un consensus de 101 après 100,8 en octobre.

La première estimation de l'inflation pour novembre en Allemagne est attendue à 14h00.

Ce midi, l'euro gagne 0,07% à 1,1012 dollar.