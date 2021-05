Analyse mi-séance AOF France/Europe - Bourses européennes, mornes plaines

Valneva gagne 1,23% à 10,73 euros après avoir progressé vendredi dernier de 4,4%. La biotech franco-autrichienne reprend de la hauteur après sept séances consécutives de baisse. Entre le 19 et le 27 mai, elle a perdu près de 20%. Le titre, qui oscillait entre 2 et 3 euros avant le début de la pandémie, a bondi jusqu'à atteindre début février un record de 15,6 euros dans la perspective du lancement, d'ici fin 2021 début 2022, d'un vaccin contre le Covid-19. Mais depuis quelques semaines, certains s'interrogent sur le réel potentiel de ce vaccin alors que la pandémie régresse.

Danone gagne 0,84% à 58,95 euros pour occuper l'une des premières places du palmarès du CAC 40. Le titre du groupe agroalimentaire français pourrait profiter de la décision de la Chine de relever la limite des naissances de deux à trois enfants par couple. L'enjeu est d'importance pour Danone. Dans une note récente, Goldman Sachs s'inquiétait de l'impact de la chute de la natalité dans plusieurs régions clefs pour le groupe, et notamment en Chine où les naissances ont baissé de 18% en 2020. Le pôle Nutrition Spécialisée où est logée la Nutrition Infantile, représente 30% des ventes, mais 50% de l'Ebit.

L'action Deutsche Bank (-1,83% à 12,12 euros) affiche la plus forte baisse de l'indice Dax 30 alors qu'elle pourrait récolter une nouvelle amende aux Etats-Unis; la Fed étant frustrée de l'incapacité de la banque à remédier aux lacunes persistantes de ses contrôles anti-blanchiment. Le Wall Street Journal révèle cette information en citant des sources proches du dossier. Deutsche Bank a consacré d'énormes ressources pour remédier aux manquements répétés et aux pénalités liées à l'autorisation de transactions suspectes. Pour autant, la Fed a indiqué à la première banque allemande qu'au lieu de faire des progrès, elle régressait.

(AOF) - Les marchés européens évoluent proches de l'équilibre, avec un biais négatif, mais surtout dans des volumes faibles. Les investisseurs américains et britanniques profitent en effet d'un week-end prolongé. La véritable semaine boursière débutera donc demain. Au sein de ces marchés lymphatiques, Danone est bien orienté alors que la Chine va autoriser les parents à avoir 3 enfants contre 2 actuellement. Vers 12h00, le CAC 40 perd 0,20% à 6 471,30 points, mais il affiche un bilan positif sur le mois de près de 3%. L'EuroStoxx50 recule pour sa part de 0,44% à 4 052,59 points.

